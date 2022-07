Anche dopo successi come Stranger Things e Ozark, Netflix si ritrova in una trance molto più profonda

Durante il secondo trimestre, due degli spettacoli originali più popolari di Netflix, Ozark e Stranger Things, hanno rilasciato nuove attesissime stagioni. Per quanto riguarda quest’ultimo, gli ultimi due episodi di Cose più strane 4 ha iniziato lo streaming su Netflix solo pochi giorni fa.

Nonostante questo, lo spettacolo si è accumulato 1,2 miliardi di ore di visione nei primi 28 giorni successivi al rilascio il 27 maggio. Di conseguenza, Netflix si sta affrettando a lanciare un livello di abbonamento supportato dalla pubblicità e a reprimere la condivisione della password di Netflix. Nel frattempo, gli esperti prevedono che il calo degli abbonati sarebbe significativo.

In effetti, il numero di persone che abbandonano i propri abbonamenti Netflix potrebbe essere superiore a quanto riportato in precedenza.

Netflix non è ancora in chiaro

Se sembra strano durante un trimestre in cui Netflix ha presentato in anteprima due delle sue stagioni TV più attese per far abbuffarsi le persone, non sei solo.

Secondo una previsione di Barclays pubblicata su mercoledì 6 luglioNetflix perderebbe 2,8 milioni membri durante il secondo trimestre, piuttosto che 2 milioni (per i quali la società comunicherà i guadagni il 19 luglio).

Kannan Venkateshwar, un analista di Barclays, sembra aver basato la sua proiezione in parte su due fattori. Uno è una diminuzione dei download di app Netflix.

E due, le statistiche generali sul coinvolgimento di Netflix. Che, ancora una volta, potresti aver previsto un aumento vertiginoso durante un trimestre con un nuovo Cose più strane stagione.

Quantità contro qualità

Inoltre, Venkateshwar ha sollevato il quantità contro qualità dibattito, che sembra guidare molti comportamenti di cancellazione dell’account.

“Secondo noi, Netflix potrebbe aver bisogno di riequilibrare un po’ di più il suo mix di contenuti verso la qualità, soprattutto viste le offerte competitive di Disney, Apple, HBO e Amazon”, aggiunto il rapporto Barclays.

Ad esempio, HBO rilascerà a Game of Thrones prequel (Casa del Drago) in Agosto. Gli anelli del potereun’amazzone Signore degli Anelli serie, uscirà il 2 settembre.

Netflix d’altra parte ha un Budget di 200 milioni di dollari film, L’uomo grigio in uscita questo mese. Quindi, per il servizio di streaming, molto dipenderà dal film. Altrimenti, potrebbe rivelarsi una mancanza costosa.

Quale pensi sia il motivo principale della caduta degli abbonati di Netflix? Facci sapere le tue risposte nei commenti qui sotto.

