Anatomia di uno scandalo: Naomi Scott racconta come il loro coordinatore dell’intimità li ha guidati attraverso l’analogia “La tazza di tè” con il consenso

Anatomy of a Scandal è uno degli spettacoli più oscuri di Netflix. Si sofferma sui concetti di consenso, privacy, scandalo e molti temi simili. La trama di base dello spettacolo, il caso di James Whitehouse, riguarda principalmente il consenso. Quindi, era importante per il cast dello spettacolo comprendere appieno il consenso e il ruolo che svolge nell’intimità. Quindi, la coordinatrice dell’intimità dello spettacolo, Lizzy Talbot, ha usato ‘La tazza di tè‘ anatomia per ottenere il loro punto di vista.

Per quanto possa sembrare sorprendente e, francamente, spaventoso, il concetto di consenso sembra essere difficile da capire per molti. Quindi, nel 2015, Blue Seat Studios ha preso l’iniziativa di realizzare un video che spiega come comprendere il consenso è semplice come offrire il tè.

Qual è l’analogia del consenso con “La tazza di tè”?

Se la persona a cui offri il tè è entusiasta dello stesso, portagli del tè. Se dicono di no, non glielo forzi in gola. Una persona che sta dormendo non può dirti se vuole o meno il tè, quindi non dai per scontato che lo faccia e lo costringi a berlo. Nel caso in cui la persona avesse cambiato idea sul prendere il tè, nonostante l’avesse già bevuto un milione di volte, rispetti la loro decisione e non usi la forza fisica o emotiva per convincerli a bere il tè.

Il video si conclude con il narratore che dice: “se riesci a capire quanto sia ridicolo costringere le persone a prendere il tè quando non vogliono bere il tè, e sei in grado di capire quando le persone non vogliono il tè, allora quanto è difficile quando si tratta di sesso?Il video scompone un concetto molto essenziale che le persone hanno cercato di affermare per secoli. “Wche sia tè o sesso, il consenso è tutto.”

Guarda l’animazione qui:

Dopo aver visto il video, capiamo proprio perché Lizzy Talbot, la coordinatrice dell’intimità sui set di Anatomia di uno scandalo, ha scelto di usare questa analogia. L’attrice protagonista della serie Netflix, Sienna Miller, ha commentato quanto sia assurdo che ci siano ancora persone confuse sul consenso. “È surreale quanto dibattito ci sia ancora su come sia effettivamente il consenso. Si tratta di promuovere la discussione piuttosto che vincere argomentazioni. Alla fine, se inizia una conversazione, allora abbiamo fatto il nostro lavoro”.

