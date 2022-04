Anatomia di uno scandalo e di una cellula dura

Il fine settimana è il momento migliore per sedersi e godersi alcuni fantastici programmi Netflix. Aprile sta portando agli spettatori di Netflix alcune uscite tanto attese verso la fine del mese, incluso l’ultimo lotto di episodi per Grazia e Frankie e Ozark. Di seguito, offriamo alcuni ottimi consigli per le abbuffate del fine settimana, come il nuovo rilascio Anatomia di uno scandalo.

Questa settimana, l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix è ricco di ottime opzioni. Non perdere l’occasione The Ultimatum, Bridgerton, Better Call Saul, regina del sud e altro ancora.

Preparati per le uscite di maggio 2022 come l’attesissimo primo volume di Cose più strane esce la quarta stagione.

I migliori nuovi programmi Netflix del 16 aprile 2022

Dai un’occhiata ai migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana.

Anatomia di uno scandalo

La serie limitata originale Netflix Anatomia di uno scandalo è un dramma antologico uscito di recente. La serie è basata su un romanzo di Sarah Vaughan e vede protagonisti Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott e Josette Simon.

Questa serie racconta la storia di un uomo che è un politico di alto rango, due donne, una delle quali è sua moglie e uno scandalo pubblico. Questo thriller psicologico terrà gli spettatori con il fiato sospeso mentre approfondisce le vite dell’élite britannica attraverso scandali personali e politici.

Cellula dura

Il nuovo mockumentary della comica britannica Catherine Tate, Cellula dura, è ora disponibile per lo streaming. Questa serie presenta Tate mentre interpreta diversi personaggi in una prigione in cui i detenuti tentano di mettere in scena un musical per gettare una luce diversa sulle donne incarcerate.

Ambientato nella prigione femminile immaginaria, HMP Woldsley, alcuni dei personaggi interpretati da Tate includono il Governatore, che crede che la creatività porti alla riabilitazione di Big Viv, uno psicopatico ergastolo.

Il mockumentary è ambientato in un periodo di sei settimane mentre le donne provano per il musical e acquisiscono fiducia e amicizia lungo la strada.

I nostri grandi parchi nazionali

La serie limitata recentemente pubblicata, I nostri grandi parchi nazionaliè un documentario ben fatto che fa luce sui migliori parchi nazionali del mondo.

Narrata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, questa serie in cinque parti trasporta gli spettatori di tutto il mondo per vedere una frazione degli oltre 4.000 parchi nazionali in tutto il mondo. Dall’Africa al Giappone, dall’Australia agli Stati Uniti e oltre, questo documentario mette in evidenza i parchi e gli animali che li chiamano casa.

Sposato a prima vista

La serie di realtà a vita, Sposato a prima vista ha rilasciato la stagione 10 su Netflix. Il titolo di questo spiega esattamente cosa c’è in serbo.

La decima stagione è stata la prima a vedere cinque coppie in corsa e ha visto i suoi partecipanti dalla periferia di Washington DC. Le coppie sono affiancate da specialisti, uno spiritualista, un allenatore di relazioni e un sociologo, che utilizzano metodi di matchmaking scientifici. I partecipanti accettano quindi di sposare un perfetto sconosciuto e, dopo diverse settimane, decidono se rimarranno sposati o finiranno con il divorzio.

Elite

Elite, il thriller spagnolo per adolescenti, ha pubblicato la quinta stagione su Netflix. Questa stagione riprenderà dopo lo scioccante finale della quarta stagione con l’aggiunta di ulteriori racconti. Aspettatevi un sacco di drammi, romanticismo e, naturalmente, più scandali da includere in questa stagione.

Elite è descritto come un film drammatico adolescenziale che segue gli studenti dell’esclusivo collegio in Spagna, Las Encinas. Se non ne hai mai abbastanza Elitenon preoccuparti perché questa serie è già stata rinnovata per una sesta stagione.