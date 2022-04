“Anatomia di uno scandalo”: contrariamente al tema della serie, Ruper Friend descrive il lavoro con Naomi Scott, Sienna Miller, SJ Clarkson e altri come “Un bambino a Natale”

Anatomy of a Scandal debutterà su Netflix il 15 aprile 2022. Il thriller politico era il tanto atteso adattamento dell’omonimo romanzo di Sarah Vaughan. Proveniente dai creatori di Piccole grandi bugie, Nove perfetti sconosciutie La rovina, il progetto ha un elenco di talenti. Ruper Friend, che interpreta il protagonista, James Whitehouse MP assicura agli spettatori che lo spettacolo è un totale “binge-fest” in un’intervista.

Intervista a Rupert alla première di Anatomy of a scandal #rupertfriend #premiere #AnatomyOfAScandal #interview pic.twitter.com/bDMdfUZL0i — 𝑨𝒊𝒎𝒆𝒆_𝑴𝒖𝒍𝒍𝒊𝒏𝒔_𝑭𝒂𝒏 (@AimeeMullinsFan) 15 aprile 2022

Rupert ha detto: “Quindi puoi aspettarti un valore di produzione molto alto, una scrittura fantastica, personaggi fantastici ma anche quella classica cosa di David E. Kelley di quello che sembra essere un mondo impeccabile e molto lucido di belle persone.

E sollevi il coperchio e, naturalmente, è pieno di marciume sotto. E quel marciume fa crollare la casa.

Lo spettacolo parla di un ministro del Parlamento britannico che si trova in una situazione difficile dopo essere stato accusato di stupro. Con un bersaglio alle spalle, deve trovare un modo per conquistare i suoi sostenitori e sua moglie.

Nessun cattivo sangue fuori dalla telecamera

Rupert Friend potrebbe aver incolpato le donne davanti alla telecamera, ma dietro le quinte c’erano tutti sorrisi. L’ambiente sul set è positivo.

“Vorrei semplicemente venire a lavorare ogni giorno, proprio come un bambino a Natale. E ho avuto modo di vedere attrici fantastiche al lavoro ogni giorno. E ci siamo fatti una bella risata insieme alla realizzazione”, ha espresso.

LEGGI ANCHE: I reality show come l’Ultimatum avvantaggiano davvero le coppie o si tratta solo di Netflix?

Ha trovato James Whitehead in Anatomy of a Scandal affascinante e repellente

Il suo carattere è quello di un ripugnante ministro che sviluppa un complesso di dio. Per l’attore, interpretare un personaggio del genere è stato affascinante. Tuttavia, allo stesso tempo, trovava ripugnante James Whitehead.

“L’idea di arrampicarsi nei panni di un uomo che trovavo abbastanza repellente era affascinante.”

Tuttavia, non ha potuto resistere all’idea di lavorare con SJ Clarkson. L’attore ha condiviso come Clarkson sia un “regista, con il quale ho avuto discussioni così affascinanti sulla natura del diritto, delle intenzioni, dei privilegi, dell’elitarismo e, sebbene non abbia alcuna empatia o simpatia per quel livello della società”, ha scherzato.

Bene, siamo contenti che abbia scelto di farne parte Anatomia di uno scandalo. E tu?

LEGGI ANCHE: I reality show come l’Ultimatum avvantaggiano davvero le coppie o si tratta solo di Netflix?

Il post “Anatomia di uno scandalo”: contrariamente al tema della serie, Ruper Friend descrive il lavoro con Naomi Scott, Sienna Miller, SJ Clarkson e altri come “Un bambino a Natale” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.