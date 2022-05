Analizziamo QUEL dramma di Cherie e Jessey

Impero Bling la stagione 2 è piena zeppa di drammi, ma forse il più grande scandalo uscito dalla nuova stagione è quello che apprendiamo sulla relazione di Cherie Chan e Jessey Lee.

Durante la prima stagione, sapevamo che Cherie voleva davvero sposarsi. Lei e Jessey avevano già due figli insieme e Cherie stava spingendo per il matrimonio. Ma per qualche motivo Jessey ha continuato a temporeggiare. Entro la fine della prima stagione, Cherie ne aveva abbastanza e si è proposta a Jessey stessa.

Sembrava come Impero Bling la stagione 2 si sarebbe concentrata sulla pianificazione del matrimonio con un’eventuale cerimonia, ma non è successo. Cherie e Jessey hanno annunciato che avrebbero lasciato lo spettacolo prima della messa in onda della seconda stagione, anche se sono apparse ancora in alcuni episodi. La loro relazione è diventata rapidamente oggetto di un attento esame dopo che una voce ha iniziato a circolare. Quindi analizziamo cosa è successo.

Cherie Chan e Jessey Lee si sono sposate nella seconda stagione di Bling Empire?

No. Possiamo vedere Cherie pianificare il matrimonio, ma i due sì non in realtà fare il nodo allo spettacolo. Tuttavia, secondo quanto riferito, si sarebbero finalmente sposati con una cerimonia segreta, secondo un’esclusiva di E! Notizie pubblicate a febbraio 2022.

Dalla presa:

Gli sposini hanno appena dato la notizia di essersi sposati segretamente l’8 settembre 2021 al castello di Château de Saran a Champagne, in Francia. È stata una cerimonia molto piccola e intima a causa delle restrizioni COVID con solo otto ospiti. Hanno in programma di organizzare un grande matrimonio in un secondo momento in modo che le loro famiglie possano partecipare.

Su Instagram di Cherie, ha condiviso un post sul suo matrimonio e sembrava fare uno scavo sottile ai suoi ex membri del cast su come hanno iniziato a scavare nel suo passato.

Ecco cosa ha scritto:

Non essere amico di persone che cercano di ferire la tua famiglia, i tuoi figli e i tuoi amici intimi. Ti proteggerò sempre. Va bene sposarsi, innamorarsi, avere figli, divorziare, risposarsi, dovremmo sempre celebrare l’amore ed essere lì l’uno per l’altro.

Ovviamente va bene sposarsi, divorziare e risposarsi. Ma la cosa che ha suscitato scalpore Impero Bling è la voce che Cherie e Jessey potrebbero essersi messi insieme mentre lui era ancora sposato ad un’altra donna.

Chi è Crystal Hoang e come si collega?

All’inizio della seconda stagione, Jamie Xie stava parlando con un’amica, Leah Qin, che le ha detto che Jessey ha un’ex moglie e ha avuto due figli con lei. La notizia è un duro colpo per il gruppo poiché Cherie non aveva mai rivelato il suo passato a nessuno. Kane Lim, uno degli amici più cari di Cherie, la prende particolarmente duramente perché si sente ferito dal fatto che Cherie non glielo abbia mai detto. Leah fa sembrare che Jessey abbia lasciato sua moglie per Crystal.

Ora, non ci sono prove concrete che io sappia che Cherie abbia tradito Jessey. Ma ci sono state molte voci a riguardo nello show. Alcune persone hanno ipotizzato che Jessey non fosse effettivamente divorziato da Crystal ed è per questo che ci voleva così tanto tempo per sposarsi. Non sembra essere il caso dai tempi di Cherie e Jessey fatto eventualmente sposarsi.

Bustle ha creato una cronologia della relazione di Cherie e Jessey e sembra che Jessey e Crystal si siano sposati nel 2011 e poi Jessey abbia chiesto il divorzio nella primavera/estate 2015. Ha iniziato a frequentare Cherie nell’autunno dello stesso anno. Il divorzio non è stato affermato fino al 2019 e poi l’autunno 2019 ha proposto Cherie. Nel 2021 hanno iniziato a organizzare matrimoni e Jessey poi (finalmente) proposto a Cherie. Allora sappiamo che si sono sposati a settembre 2021.

Sulla base di quella sequenza temporale, sembra che tutto sia per lo più fuori bordo, per così dire.

Ma la trama si infittisce.

Alcuni investigatori di Reddit hanno trovato un post condiviso da Crystal sul suo Instagram. Mostra una fotografia di Crystal e Cherie insieme. È di gennaio 2015, mentre Crystal e Jessey erano ancora insieme e sposati (prima della dichiarazione di divorzio).

Nella sezione commenti, ha scritto Crystal:

[H]Ecco quando stava cercando di farmi amicizia quando stava davvero cercando di uscire con mio marito

Questo fa sembrare che Cherie abbia intenzionalmente cercato di costringere Jessey ad allontanarsi dalla sua ex e, naturalmente, anche Jessey sarebbe complice, se stessero andando alle spalle di Crystal. Detto questo, non sappiamo che quella pagina sia confermata da Crystal, anche se sembra legittima. Tutto questo è ancora molto pettegolezzo e sentito dire, quindi prendi tutto con le pinze.

Considerando che Cherie e Jessey hanno lasciato lo show, probabilmente non sapremo mai cosa è successo tra loro tre.