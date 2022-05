Analizzando gli ultimi cinque minuti dell’episodio 4, “Dear Billy” della stagione 4 di Stranger Things

Trend come il secondo miglior spettacolo su Netflix Stranger Things Stagione 4 sembra che abbia affascinato ancora una volta il pubblico. L’episodio 4 ha ricevuto molte apprezzamenti dagli spettatori. Sadie Sink alias “Max” ha interpretato il finale dell’episodio molto bene. Gli ultimi cinque minuti sono stati il ​​fulcro di tutte le emozioni e dei legami tra i personaggi.

Max sta finendo il tempo nell’episodio 4 di Stranger Things stagione 4

Nell’episodio “Caro Billy” la maledizione di Max arriva sul punto di strangolarla fino alla fine. Tuttavia, viene salvata dal flashback dei bei tempi con la sua banda di Hawkins. Sadie Sink era così naturale nella scena che sembrava tutto così reale. Come se fosse intrappolata nel mondo condannato di Vecna ​​che sta soffocando a morte. Inoltre, le sue lettere alla famiglia, agli amici e a Billy hanno avuto un impatto enorme sul finale dell’episodio. La performance è stata tutto! I dialoghi! La fretta! Il caos! & vita di una dolce fanciulla sulla soglia! Quando Vecna ​​dice:

“C’è una ragione per cui ti nascondi da loro. Tu appartieni qui con me.

Su cui Max risponde rivoltante “Non sei proprio qui” e salta fuori dal suo prigioniero.

L’animazione in stile retrò dava una sensazione di purgatorio. Dove l’anima di Max rimarrà per sempre appesa ai muri come altre persone morte. I Duffer Brothers hanno accuratamente progettato l’intera scena in modo che possa assomigliare a un luogo maledetto. Il corpo di Max levita fuori dal cimitero mentre scappa da Vecna ​​in un mondo illusorio. Il cielo insanguinato, il tuono, la suspense, la paura e l’inseguimento rubano il respiro agli spettatori.

Max balla sulle note della malvagia Vecna

La canzone “Running Up That Hill” di Kate Bush ha aperto il portale della vita di Max. Era la melodia perfetta per il climax che manifestava la paura della morte e l’ultima possibilità di sopravvivenza. Sorprendentemente, tutte le colonne sonore si adattavano idealmente alla situazione in cui il melodioso anticipo era malvagio sotto. Ad esempio, Victor che canticchiava la canzone di “Dream A Little Dream of Me” di Ella Fitzgerald aveva un classico tono nostalgico. La musica stava collegando la gamma dell’incidente passato alle complessità presenti di Max. Quindi, la musica minacciosa è stata una chiave per il finale inquietante dell’episodio.

Non hai ancora visto l’episodio? Urlerai sicuramente per l’aspetto orribile di Vecna ​​in streaming solo su Netflix.

