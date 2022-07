Ana de Armas e Chris Evans fanno un’iconica mossa WWE e, a quanto pare, ora è il preferito dell’attore MCU

Il film più atteso è finalmente arrivato su Netflix, con i volti dei blockbuster di Hollywood. È una storia di inseguimento implacabile e di avventure elettrizzanti come vediamo la nostra stella Marvel Chris Evans e Sebastian di La La Land, alias Ryan Gosling, in opposizione, cercano di battersi a vicenda. Questo cast impressionante è costantemente visto nelle promozioni e nelle interviste per The Grey Man, parlando dei loro ruoli e delle cose che stupiranno i fan. In una di queste interviste, abbiamo visto l’onnipotente Capitan America con Ana de Armas che fa una mossa vincente. Vediamo l’intera storia dietro la mossa che Chris ama di più e come dovremmo chiamarla.

Chris Evans è un fan della mossa più devastante di Roman Reigns

regni romani è uno di quei celebri lottatori che regnano da molto tempo nella corte del wrestling. Anche se è perfettamente normale vedere una famosa star di Hollywood amare il pugni di superuomo che usa per frantumare i suoi avversari sul ring. Ma poiché le mosse di Roman sono così potenti e terribili allo stesso tempo, sembra che stiamo guardando un film di supereroi. Certamente, i veri eroi come Roman ispirano questi film thriller d’azione e protagonisti super potenti che vediamo sullo schermo.

Abbiamo tutti visto Chris fare azioni sbalorditive nei film Marvel, poiché non è estraneo a pugni e calci. In una sessione dal vivo della promozione di The Grey Man, a Chris Evans e Ana de Armas è stato chiesto quale fosse la loro mossa d’azione preferita. Al che l’attore ha risposto che ama il pugno di superman spesso usato dal leggendario wrestler Roman Reigns nei suoi combattimenti.

Nuova gif preferita https://t.co/A70ssOLvMv — Chris Evans (@ChrisEvans) 23 luglio 2022

Era così entusiasta di parlare della sua mossa preferita che ha continuato a spiegarla, dicendo: “Il pugno di Superman è quando salti su un piede, e salti con un piede lungo e colpisci in aria.”

In tal modo entrambi gli attori hanno mostrato ai fan questa mossa nel loro stile fantastico. Inoltre, questa clip è diventata virale sui social media poiché i fan hanno adorato Chris e Ana fare questo stile punch di fama mondiale.

Anche se i fan adorano ogni singolo momento di questa affascinante star, sembrava così carino, questa volta pieno di eccitazione. E Chris ha usato questa mossa diverse volte, saltando in aria schiantandosi contro i nemici. Ora i fan hanno questo pugno nella loro lista di gif preferite e, se non ce l’hai, vai a prenderlo ora. L’uomo grigio è attualmente in streaming su Netflix.

