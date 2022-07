Ana de Armas diventa “pericolosa” in ‘The Grey Man’ che resta con Ryan Gosling

Netflix ha cercato di mettere insieme il prossimo grande film d’azione, L’uomo grigio, con un budget enorme di $ 200 milioni, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page e Dhanush. Il film d’azione è basato sull’omonimo libro di Mark Greaney, che ci dà un’indicazione della trama del film, anche se Netflix è stato piuttosto taciturno allo stesso modo.

Mentre Gosling, Evans e Dhanush devastano l’Europa, Dani Miranda di Ana de Armas porta la distruzione a un livello completamente diverso. Il suo personaggio è qualcuno che prende molto sul serio il suo lavoro in agenzia. Il poster ufficiale di Dani per il film raffigura l’agente come “The Untraceable”, e il trailer rivela la durezza del suo personaggio. In effetti, di recente, la stessa Armas ha definito il suo personaggio pericoloso. Scopriamo perché.

Dani Miranda è distruzione

In una recente intervista, Ana ha rivelato alcune intuizioni sul suo personaggio distruttivo, Dani Miranda, che sarà vista lavorare come una coppia dinamica con Court Gentry di Ryan Gosling.

“Non solo persone, Dani Miranda è letteralmente distruzione. Ogni edificio in cui entra, esplode” ha detto Ana quando le è stato chiesto del numero di omicidi sul suo account nel film. Il suo personaggio, secondo il trailer, è un tour de force e sarà davvero divertente vederla fare quelle strabilianti acrobazie con tutte le altre tre brillanti stelle.

Tuttavia, anche Dani lo è “pericoloso”, secondo l’attrice. In una recente clip dei BTS in cui il cast e la troupe parlano di The Grey Man, Armas condivide come il suo personaggio abbia sempre le spalle a Gosling’s Six. “Non c’è nessun altro che preferirebbe avere,” aggiunge il Biondo attrice.

Ana De Armas la ladra di scena

Oltre alla sua Marilyn Monroe nel recente film di successo, Biondo, su Netflix, Dani di Armas porterà avanti l’eredità del suo ruolo di donne dominanti e potenti. A differenza del suo ruolo limitato nel suo precedente film di Bond, Non c’è tempo per morireinterpreta un ruolo enorme per tutto il tempo L’uomo grigio.

I mesi di allenamento per l’azione a terra e le acrobazie devono averla davvero aiutata a diventare la donna pericolosa che il film richiede. Inoltre, lavorare come agente della CIA di alto livello ed essere tre passi avanti a tutto mentre ha a che fare con assassini internazionali e un ex collega pazzo renderà il suo personaggio ancora più formidabile. Dani sembra spesso salvare la situazione per Six e gli dà le spalle in molte delle scene intense del film.

Non si sa molto altro riguardo al personaggio di De Armas, come Dani Miranda non esiste nel romanzo originale di Grey Man. Tuttavia, è molto atteso che il suo personaggio sia una miscela degli altri personaggi del libro o sia ispirato da qualche personaggio specifico del franchise.

Mentre contiamo alla rovescia i giorni in cui i fratelli Russo rilasciano il film sul 22 luglio quest’anno fateci sapere cosa ne pensate di Dani.

