“Amore, morte e robot” Volume 3 Episodio 9: Spiegazione del finale di Jibaro

Per chiunque sia confuso sul finale del nono episodio del volume 3 di Love, Death and Robots, allora permetteteci di aiutare! Tratteremo anche i restanti episodi del volume 3 di Love, Death e Robots, ma ecco il finale spiegato a Jibaro.

Fantasia e avidità si combinano in questa rivisitazione del tradizionale racconto popolare di una sirena il cui canto attira gli uomini verso il loro destino. Ma la sua stregoneria non funziona sul cavaliere sordo, Jibaro, e la Donna d’Oro ne rimane affascinata.

Spiegazione del finale

La morte dei compagni di Jibaro lo lasciò libero di prendere qualsiasi bottino come meglio credeva. Grazie all’essere sordo, questo gli ha impedito di cadere al canto della sirena, ma per questo motivo i due si sono infatuati l’uno dell’altro.

Non è chiaro se la sirena si fosse innamorata di Jibaro, ed è per questo che lo baciò nonostante gli facesse male. Purtroppo, per lei, l’infatuazione di Jibaro per lei è stata grazie alle sue squame belle e decorate. Abbattendo a freddo la sirena, Jibaro ha violato il suo corpo e ha rimosso i gioielli e le squame decorati che adornavano il suo corpo e l’ha restituita al fiume.

Sfortunatamente per Jibaro, non riuscì a trovare la sua strada attraverso la giungla e si ritrovò ancora una volta in un fiume dove reintegrava la sua sete. Tuttavia, il sangue della Sirena si era versato nel fiume, e dopo averlo bevuto guarì Jibaro dalla sua sordità. L’improvvisa capacità di udire mandò Jibaro in una frenesia spaventata, e nella sua confusione trovò la via del ritorno al lago dove lo aspettava la Sirena, ora senza il suo bellissimo ragazzo d’oro. Non più immune al suo potere, la Sirena si vendicò di Jibaro, costringendolo sempre più lontano nel lago finché non divenne solo uno dei tanti uomini a cadere preda di lei.

Perché la sirena è “caduta” per Jibaro?

Non siamo sicuri se la Sirena si sia innamorata di Jibaro, ma come primo uomo a non cadere vittima dei suoi poteri sarebbe stata un’esperienza che non aveva mai avuto prima. Nonostante le sue avances, che sebbene ferissero la bocca di Jibaro, era più attratto dall’oro che adornava il suo corpo.

Perché Jibaro cercava l’oro?

Jibaro sembrava chiaramente uno dei conquistadores della Spagna, che ha devastato le Americhe del suo oro e di vari altri tesori. Senza la necessità di condividere il bottino con i suoi compagni ormai morti, Jibaro sarebbe diventato ricco oltre i suoi sogni più sfrenati grazie a tutto l’oro e le scaglie ingioiellate che ha rubato dal corpo della sirena.

