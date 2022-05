“Amore, morte e robot” Volume 3 Episodio 7: Spiegazione del finale di Mason’s Rats

Per chiunque sia confuso sul finale del settimo episodio del volume 3 di Love, Death and Robots allora permetteteci di aiutarvi! Tratteremo anche i restanti episodi del volume 3 di Love, Death e Robots, ma ecco il finale spiegato a I topi di muratore.

Mason, un vecchio contadino scozzese, scopre un nido di topi intelligentissimi nella sua stalla. Per combattere i parassiti, si avvale dell’aiuto di una società di disinfestazione altamente avanzata, con risultati sanguinosi e distruttivi.

Spiegazione del finale

Mason ha chiesto l’aiuto di una società di disinfestazione altamente avanzata per combattere i topi intelligenti che si sono fatti una casa nel fienile. Dopo aver distrutto il suo primo sistema di sterminio, la società di disinfestazione ha offerto a Mason il TT-15, un robot scorpione armato fino ai denti per distruggere i topi. Tuttavia, dopo che Mason ha assistito alla portata della violenza perpetrata dal TT-15 e alla tristezza del topo per la morte dei loro compagni, aiuta le creature infliggendo un colpo mortale alla macchina.

Mason fa amicizia con i topi e loro brindano alla loro nuova amicizia consumando il liquore prodotto dai topi. Alla fine, Mason chiama la banca per annullare l’assegno che ha intestato alla società di disinfestazione per riavere i suoi soldi per il TT-15.

Perché Mason aiuta i topi?

Man mano che l’intelligenza dei topi aumentava al punto da poter usare le armi, aumentava anche la loro intelligenza emotiva. Mason ne fu testimone quando il TT-15 uccise la femmina di topo, e probabilmente la moglie, di uno dei soldati.

Alla fine, Mason si rese conto che i topi erano più simili a lui di quanto pensasse, e tutto ciò che stavano facendo era lottare per la loro casa.

Ci sono state più guerre mondiali

Alla vista della distruzione causata dal TT-15, Mason esclama “È come la 4 guerra mondiale qui” che insinua pesantemente che ancora una volta l’umanità è entrata in guerra una, o forse altre due.

Ulteriori guerre mondiali avrebbero senso perché una semplice società di disinfestazione avrebbe accesso a tali armi ad alta tecnologia. Molti dei più grandi progressi tecnologici dell’umanità sono avvenuti durante i periodi di guerra, a cui si aggiunge il fatto che i topi e altri animali sono diventati sempre più intelligenti, quindi le compagnie di disinfestazione dovrebbero diventare più creative e distruttive.

