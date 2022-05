Per chiunque sia confuso sul finale del sesto episodio del volume 3 di Amore, morte e robot allora permettici di aiutarti! Copriremo anche i restanti episodi del volume 3 di Amore, morte e robotma ecco il finale spiegato a Swarm..

Due scienziati umani lavorano per scoprire i segreti di un’antica razza aliena, ma presto ne pagano il prezzo quando tentano di usare i segreti dell’alieno per il guadagno dell’umanità.

Spiegazione del finale

In segreto, il dottor Mirny e il dottor Afriel stavano sperimentando feromoni prodotti artificialmente e iniziarono a controllare alcuni dei lavoratori dell’antico alveare. Il loro piano era di utilizzare le informazioni genetiche di un uovo per creare una regina nuova di zecca, che avrebbe creato il proprio alveare e sarebbe stata utilizzata per migliorare il posto di crescita dell’umanità nella galassia.

All’insaputa della coppia umana, il loro tentativo di schiavizzare un nuovo alveare ha attivato un antico protocollo nell’alveare, dando alla luce un essere intelligente chiamato “Swarm” che schiavizza la mente del dottor Mirney, usandola come un modo per comunicare con il dottor Mirney. Afriel.

Swarm rivela che quando l’alveare è minacciato, un essere intelligente come lui nasce per combattere la minaccia. Riconoscendo la potenziale minaccia dell’umanità, Swarm ha deciso con secoli di anticipo di combattere contro l’umanità prima che possa minacciare l’alveare. Per combattere l’umanità, Swarm alleverà umani per combattere gli umani e consegnerà un ultimatum al Dr. Afriel per rimanere una creatura intelligente vivente e riprodursi con il Dr. Mirney controllato da Swarm, o morire e essere clonato comunque.

Alla fine, il dottor Afriel decide di seguire il piano di Swarm, sigillando potenzialmente il destino dell’umanità per sempre.

Un destino tragico

Lo Sciame è sopravvissuto per milioni di anni grazie alla possibilità di creare un essere intelligente che potrebbe portarli alla vittoria. Allevando le stesse razze da cui erano minacciate, potevano allevarle per combattere i loro nemici senza il rischio che la loro regina venisse uccisa.

Il dottor Afriel e il dottor Mirney controllato dallo Sciame saranno i progenitori di una nuova razza di umani, cresciuta dalla mente alveare di Swarm. È un destino terribilmente tragico per il dottor Mirney, che è stato un grande sostenitore della razza aliena e ha accettato la trama del dottor Afriel solo dopo essere stato molto convincente, quindi rimanere senza la loro umanità è un tragico scherzo del destino.

