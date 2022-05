“Amore, morte e robot” Volume 3 Episodio 2: Spiegazione di un brutto finale di viaggio

Per chiunque sia confuso sul finale del secondo episodio del volume 3 di Amore, morte e robot allora permettici di aiutarti! Tratteremo anche i restanti episodi del volume 3 di Love, Death e Robots, ma ecco il finale spiegato a Brutto viaggio.

L’equipaggio di una nave da caccia allo squalo jable viene attaccato da un crostaceo gigante, il Thanapod, le cui dimensioni e intelligenza minacciano la vita dell’equipaggio e dell’isola in cui vuole un passaggio sicuro.

Bad Traveling è il primo episodio di Amore, morte e robot diretto da David Fincher, il produttore esecutivo della serie.

Spiegazione del finale

Dopo aver stretto un accordo con il Thanapod, le intenzioni di Torrin fin dall’inizio erano di tradire la creatura. Tuttavia, Torrin affrontò diversi problemi, mantenendo il Thanapod ben nutrito, impedendo all’equipaggio di ammutinarsi e assicurandosi che Thanapod non arrivasse mai vivo all’isola di Phaiden.

Alla fine, Torrin fu l’unico membro della nave a sopravvivere, rivelando che l’equipaggio ha votato all’unanimità a favore dell’adempimento dei desideri del Thanapod di essere portato sull’isola di Phaiden, invece del suggerimento di Torrin di ingannare la creatura e portarla su un’isola deserta . Torrin ha usato i corpi del suo equipaggio per mantenere ben nutriti il ​​Thanapod ei suoi bambini mentre continuava il suo piano.

A breve distanza dalle coste dell’isola di Phaiden, Torrin rivelò il suo tradimento al Thanapod usando i barili di olio di squalo per creare un incendio sulla nave. A malapena in grado di sfuggire agli artigli e alle grinfie del Thanapod, Torrin riuscì a raggiungere la scialuppa di salvataggio e iniziò a remare verso la riva. Mentre remava, osservò il Thanapod ei suoi cuccioli bruciare nell’inferno della nave, impedendogli di devastare la popolosa isola di Phaiden.

Perché Torrin ha ucciso il suo equipaggio?

Torrin non era affatto un capitano e una persona perfetti, ma non aveva intenzione di lasciare che il Thanapod si scatenasse sulle rive dell’isola di Phaiden e mangiasse la sua ignara popolazione. Non è chiaro se Torrin abbia mai avuto l’intenzione di portare il Thanapod su un’isola deserta, o se fosse uno stratagemma fin dall’inizio per decidere quali membri dell’equipaggio meritassero di vivere e quali meritassero di morire. Se qualcuno dei membri dell’equipaggio avesse votato a favore del piano di Torrin di portare il Thanapod su un’isola deserta, potrebbe aver condiviso con loro il suo vero piano, ma invece, nella loro votazione segreta, hanno votato tutti per salvare la propria pelle e sacrificare il persone innocenti dell’isola di Phaiden.

Cosa volevano i Thanapod con Phaiden Island?

All’inizio, Torrin pensava che il Thanapod volesse essere portato solo sull’isola di Phaiden in modo da poter consumare la popolazione locale. Non è stato rivelato fino a tardi che la creatura aveva deposto le uova, covando un gran numero di bambini affamati. Se Torrin avesse rispettato la sua parte del patto con il Thanapod, l’isola Phaiden sarebbe stata un buffet a volontà.

