Amo il Taj Mahal in arrivo su Netflix?

Tu o, più probabilmente, i tuoi figli avrete già familiarità con la serie per bambini altamente divertente the Possente piccolo Bheem, che segue un bambino curioso con una forza incredibile e una sete di malizia e avventura mentre esplora la sua piccola città indiana. Ma preparatevi, perché il 30 maggio la dolce serie arriverà su Netflix con una nuova aggiunta, Mighty Little Bheem: Amo il Taj Mahal.

La nuova aggiunta segue ancora il nostro bambino curioso preferito mentre fa un viaggio al Taj Mahal e, nel suo modo tipico, si avvicina a qualche malizia mentre esplora il bellissimo palazzo. Ma, invece di venire da noi in forma di serie, Mighty Little Bheem: Amo il Taj Mahal sarà invece un cortometraggio di 20 minuti.

Siamo sicuri che ne hai avuto abbastanza di guardare le tre stagioni di Possente piccolo Bheem ripetutamente, quindi la nuova aggiunta è destinata a rallegrare la tua giornata (e quella dei tuoi bambini)! Se sei curioso di sapere a che ora impostare l’orologio per il suo rilascio, dai un’occhiata al nostro elenco completo dei tempi di rilascio globali di seguito!

A che ora arriva Mighty Little Bheem: I Love Taj Mahal su Netflix?

Il Possente piccolo Bheem la serie, creata da Green Gold Animation, potrebbe non essere un originale Netflix ma la serie è distribuito dallo streamer a un pubblico globale attraverso il proprio canale. Tuttavia, il nuovo corto (Mighty Little Bheem: Amo Taj Mahal), creato da Rajiv Chilaka, sembra essere stato sviluppato specificamente per Netflix, il che suggerirebbe che il tempo di rilascio seguirebbe il tradizionale tempo di rilascio del “titolo originale” utilizzato dallo streamer. Ciò significherebbe che il film di 20 minuti sarà disponibile per la visione sullo schermo scelto dalle 00:00 PT/03:00 ET.

A livello globale, questo sarebbe simile a questo:

Hawaii: 21:00 HST di domenica 29 maggio

Alaska: domenica 29 maggio alle 23:00 AKDT

Costa occidentale degli Stati Uniti: lunedì 30 maggio alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di lunedì 30 maggio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di lunedì 30 maggio

Costa orientale degli Stati Uniti: alle 3:00 ET di lunedì 30 maggio

Brasile: 4:00 BRT lunedì 30 maggio

Inghilterra: 8:00 GMT di lunedì 30 maggio

Francia: lunedì 30 maggio alle 8:00 CEST

Germania: lunedì 30 maggio alle 8:00 CEST

Italia: lunedì 30 maggio ore 8:00 CEST

Spagna: lunedì 30 maggio alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di lunedì 30 maggio

Sudafrica: lunedì 30 maggio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: lunedì 30 maggio alle 11:00 GST

India: 12:30 IST di lunedì 30 maggio

Corea del Sud: lunedì 30 maggio alle 16:00 KST

Giappone: 16:00 KST lunedì 30 maggio

Sydney, Australia: 17:00 AEST lunedì 30 maggio

Se non sei sicuro del fuso orario in cui ti trovi, assicurati di controllare l’orologio mondiale (qui) per determinare a che ora Mighty Little Bheem: Amo il Taj Mahal si avvicina a te.