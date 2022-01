American Underdog è su Netflix?

È il dramma sportivo biografico Perdente americano disponibile per gli abbonati su Netflix? Continua a leggere per scoprirlo.

I film sportivi sono sempre così stimolanti e le storie che raccontano sono a dir poco magnifiche dall’inizio alla fine. Ci sono state alcune caratteristiche eccezionali all’interno del genere raccontato prima, ed è difficile dirlo Undergog americano ha tutto il potenziale per essere l’ennesima aggiunta ben realizzata alla formazione di film sportivi a livello di campionato che sono stati rilasciati.

In American Underdog: La storia di Kurt Warner, Mandrino e Shazam! La star Zachary Levi interpreta l’ex superstar della NFL Kurt Warner e mostra la sua storia dal suo periodo al college fino al momento in cui ha vinto il Super Bowl XXXIV. Nel film c’è anche Anna Paquin nei panni della moglie della Warner, Brenda, e Dennis Quaid, nei panni del capo allenatore dei St. Louis Rams, Dick Vermeil.

Il film, diretto dai fratelli Erwin, ha ottenuto solidi elogi dalla critica. Sembrano esserci diversi motivi per guardare questo titolo sportivo che mostra un viaggio straordinario da un grande giocatore. Quindi ha senso il motivo per cui molti si stanno informando sulla disponibilità di Netflix della funzione.

American Underdog è disponibile su Netflix?

Ci sono così tanti fantastici film da guardare sullo streamer e non sembra mai rallentare l’aggiunta di nuovi accattivanti contenuti. Ma ci sono alcuni che non fanno il taglio, e mentre scrivo questo post, Perdente americano non è disponibile su Netflix.

Ci sono, tuttavia, diversi titoli legati allo sport disponibili sulla popolare centrale di streaming. Alcuni di questi esempi entusiasmanti da provare in questo momento includono Formula 1: Drive to Survive, Icarus, Athlete A, Rush, Moneyball, e sport da bagno, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare American Underdog

American Underdog: La storia di Kurt Warner è ora disponibile nelle sale.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Perdente americano?