American Gods e 10 spettacoli come The Sandman da guardare quando hai finito

L’uomo di sabbia ha finalmente iniziato lo streaming su Netflix dopo decenni di sviluppo e i fan non potrebbero essere più felici. La serie sta già generando recensioni entusiastiche da parte della critica con un punteggio molto alto su Rotten Tomatoes. Se hai già guardato in modo abbuffato la prima stagione, possiamo fornirti diversi spettacoli come L’uomo di sabbia per guardare dopo.

I fan sfegatati della serie di fumetti dark fantasy di Neil Gaiman stanno già esprimendo il loro amore per l’adattamento di Netflix sui social media. Con 10 episodi completi della prima stagione ora disponibili per la visione, molte persone si daranno da fare con la serie questo fine settimana.

Ma se finisci di guardarlo e sei ansioso di qualcosa con un’atmosfera simile, il seguente elenco dovrebbe fornirti diverse opzioni per le cose che puoi guardare in seguito e informazioni su dove puoi trasmetterle in streaming.

Programmi come L’uomo di sabbia

Buoni presagi

Neil Gaiman ha uno stile creativo molto distinto, quindi la cosa migliore che puoi fare dopo aver finito Il Sandman è andare a vedere gli altri suoi spettacoli. La serie di commedie fantasy Buoni presagi è basato sul romanzo suo e di Terry Pratchett del 1990 e si compone di sei episodi.

Con Michael Sheen e David Tennant, la serie segue un angelo e un demone che formano una coppia piuttosto improbabile mentre tentano di impedire che l’Armageddon avvenga. Buoni presagi è un po’ più spensierato e divertente di L’uomo di sabbia, ma è decisamente adatto a chi ama il lavoro di Gaiman. In lavorazione anche una seconda stagione.

Streaming: Primo video

Dei americani

Se la profondità della mitologia, i temi e i personaggi biblici e la bella scenografia sono ciò che ti ha affascinato L’uomo di sabbia poi Dei americani dovrebbe essere sicuramente in cima alla tua lista. Ricky Whittle interpreta l’ex detenuto Shadow Moon che si ritrova disancorato e svogliato dopo essere uscito di prigione e aver affrontato la tragica morte di sua moglie.

Incontra un uomo carismatico di nome Mr. Wednesay che offre a Shadow un lavoro come guardia del corpo e il loro viaggio mostra a Shadow il lato nascosto dell’America dove la magia è reale e una guerra si sta preparando tra i nuovi e gli antichi dei. Basato sul romanzo fantasy di Neil Gaiman, Dei americani è uno spettacolo affascinante e unico che è andato in onda per tre stagioni su Starz.

Tuttavia, avviserò chiunque sia interessato a guardare questo spettacolo che ha avuto una produzione molto travagliata e c’erano molti drammi dietro le quinte. La prima stagione è fondamentalmente la perfezione, ma il tuo chilometraggio può variare con le stagioni 2 e 3.

Streaming: Starz

Legione

Dan Stevens interpreta David Haller, un uomo problematico a cui è stata diagnosticata la schizofrenia. Legione è uno show televisivo di supereroi diverso da qualsiasi altro andato in onda per tre stagioni su FX. La serie inizia con David che viene trasferito da un istituto psichiatrico a quello successivo dove si innamora di un paziente di nome Syd.

David Haller è un mutante e i fumetti sono basati sugli X-Men, ma lo spettacolo è molto diverso da alcuni degli altri film di supereroi e fumetti che potresti aver visto. È più un thriller psicologico con elementi horror occasionali.

Lo spettacolo non ha paura di diventare filosofico e di pasticciare con la tua mente, il che è appropriato, data la sua trama. Durante le sue tre stagioni, Legione ha ricevuto il plauso e l’elogio della critica per la sua narrativa distinta e sconvolgente.

Streaming: Hulù

Lucifero

Lucifer è quasi come uno spin-off di L’uomo di sabbia, anche se decisamente diverso timbricamente. Il personaggio di Lucifero è stato introdotto L’uomo di sabbia prima di ottenere i suoi fumetti spin-off. Nella nuova serie Netflix, il personaggio di Lucifer Morningstar è interpretato da Gwendoline Christie, ma nello show televisivo Tom Ellis interpreta il ruolo del protagonista.

La serie di sei stagioni è più una procedura poliziesca che lo stesso tipo di spettacolo fantastico che otteniamo con la nuova serie, ma lo spettacolo ha una base di fan molto dedicata e molte persone lo adorano, quindi potrebbe valere la pena provarci!

Streaming: Netflix

Altri spettacoli come The Sandman