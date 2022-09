American Gigolo è interpretato da Jon Bernthal su Netflix?

L’ultima serie di Jon Bernthal è il crime drama Gigolò americano basato sull’omonimo film degli anni ’80 interpretato da Richard Gere, Lauren Hutton e Hector Elizondo. La nuova versione cerca di portare l’escort maschio fuori dagli anni ’80.

Oltre a Bernthal, la serie è interpretata da Gretchen Mol, Lizzie Brocheré, Gabriel Labelle, Leland Orser, Alex Fernandez, Mark Mahoney, Wayne Brady e Rosie O’Donnell.

La serie segue il personaggio di Bernthal, Julian Kaye, che è stato ingiustamente condannato e mandato in prigione per 15 anni. Ora che è fuori, cerca di capire come appare il mondo moderno a Los Angeles. Deve anche trovare la sua strada nell’industria del sesso e affrontare le complicate relazioni che ha lasciato quando è andato in prigione.

Ma dove puoi vedere la nuova serie? Puoi trasmetterlo in streaming su Netflix? Scopriamolo!

American Gigolò è su Netflix?

Purtroppo, Gigolò americano non è in streaming su Netflix e probabilmente non arriverà su Netflix dopo la sua messa in onda. La serie di otto episodi andrà in onda su un canale via cavo premium e alcuni diversi servizi di streaming, ma Netflix non è uno di questi.

Spettacoli e film simili Gigolò americano su Netflix includono Diario di un gigolò, Sesso/Vita, Toy boye Calore elevato.

Dove vedere American Gigolò

Episodi di Gigolò americano sarà su Showtime ogni venerdì a partire dal 9 settembre 2022 alle 21:00 ET/20:00 CT. Gli episodi verranno quindi trasmessi in streaming sull’app di Showtime, oppure puoi trasmetterli in streaming se hai Paramount+ con Showtime. Amazon Prime ha anche un canale Showtime, quindi se ti iscrivi a quello, puoi anche verificarlo lì.

Dai un’occhiata al trailer di Gigolò americano qui:

starai a guardare? Gigolò americano su Showtime? Fateci sapere nei commenti qui sotto!