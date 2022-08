Amanda LaRusso sta finalmente prendendo la questione nelle sue mani? Il trailer della quinta stagione di “Cobra Kai” suggerisce qualcosa di interessante

Più delle arti marziali e della telenovela per adolescenti di tutti i giorni, se Cobra Kai è assolutamente ammirevole per qualsiasi cosa, è la sua interpretazione dello sviluppo del carattere individuale. All’interno delle quattro stagioni esistenti, abbiamo visto i personaggi svilupparsi da bastardo a bestia e altro ancora. Nello specifico parlando di Daniel LaRusso, lo studente preferito del signor Miyagi, l’uomo è passato da snob d’affari a miglior sensei della valle! Tutto grazie ai suoi studenti. Sono i suoi discepoli che lo hanno aiutato a esorcizzare i demoni dal suo passato. Con l’imminente Cobra Kai nella quinta stagione, potremmo vedere una maggiore crescita in questo personaggio, poiché il trailer suggerisce qualcosa che potrebbe curarlo personalmente.

Essere un mentore gli ha permesso di mettere a riposo il suo passato con il signor Miyagi, che includeva il trauma dei suoi conflitti con avversari come Johnny, Kreese, Chozen e altri. D’altra parte, questo esponeva altre ferite che avrebbe preferito tenere coperto, e quando il Cobra Kai il dramma è riemerso, il suo ego e la sua ira sono tornati. Tuttavia, ha lavorato duramente per servire come ispirazione per i suoi studenti, in particolare sua figlia Sam e altri adolescenti come Miguel e Robby. È interessante notare che sembra che Daniel possa assumere un nuovo apprendista in una breve scena del trailer della quinta stagione.

Il trailer della quinta stagione di Cobra Kai prende in giro Amanda LaRusso che si unisce alla festa

Se presti piena attenzione al trailer, lo troverai la persona di cui abbiamo parlato non è altro che l’amore di Daniel e la dolce metà, Amanda LaRusso. All’1:45 (timestamp) nel trailer, potevamo vederla chiaramente inchinarsi ai tre sensei insieme agli altri studenti. Questo potrebbe innegabilmente significare che ha finalmente deciso di essere sulla stessa linea di suo marito.

Sì, siamo consapevoli che c’è un problema tra i due innamorati dopo che l’attività della concessionaria di auto è stata colpita e Sam è quasi diventato un prepotente. La loro relazione in questo momento non è qualcosa che potremmo definire liscia. Ma questa potrebbe essere una sua iniziativa per rimettere tutto in ordine.

Mentre Amanda capirà che il karate non è solo un altro sport ma uno stile di vita per persone come Daniel, capirà anche il suo punto di vista. Questo terreno comune non solo li unirà, ma accenderà anche la compassione e l’amore perduti l’uno per l’altro.

Amanda potrebbe anche svolgere il ruolo di catalizzatore pacifico per far infuriare Daniel, riportando rispetto, amore e arte ai delicati segreti che Miyagi ha tentato di stabilire in Daniel come un “figlio”. Siamo sicuri come le uova sono uova che con l’addestramento di Amanda diventerà di nuovo un padre, un marito e un maestro migliori.

LEGGI ANCHE: Perché la stagione 5 di Cobra Kai ha bisogno di più episodi del solito numero

Sei d’accordo con noi? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto. Cobra Kai La quinta stagione debutterà il 9 settembre, solo su Netflix!

Il post Amanda LaRusso sta finalmente prendendo la questione nelle sue mani? Il trailer della quinta stagione di “Cobra Kai” suggerisce che qualcosa di interessante è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.