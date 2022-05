“Alzarsi in piedi” annullato su Netflix; Nessuna stagione 2 pianificata

Netflix ha tirato i freni Alzarsi (conosciuto come Drôle in Francia) stagione 2 che è stata attivamente sviluppata negli ultimi mesi. La rivista francese Les Inrockuptibles riporta che non ci sarà una seconda stagione diretta al servizio. Diamo un’occhiata ai numeri dello spettacolo ed esploriamo perché è stato cancellato.

La serie è arrivata per la prima volta su Netflix il 18 marzo e proveniva dal creatore di Chiama il mio agente! che è ampiamente considerata una delle migliori uscite internazionali di Netflix negli ultimi anni: Fanny Herrero

In una recente intervista con la creatrice, Fanny Herrero, Variety lo ha affermato Chiama il mio agente! è una delle serie francesi di maggior successo dell’ultimo decennio. L’intervista, pubblicata a fine marzo 2022, affermava che stava “già sviluppando la stagione 2” e parlava di ciò che avremmo potuto aspettarci da una stagione 2.

La conferma della cancellazione del Alzarsi viene da Oliver Joyard della rivista francese Les Incrockuptibles che scrive che, nonostante un lancio entusiasta con il plauso della critica, lo spettacolo non tornerà. Aggiungono che la sceneggiatura era finita “per due terzi” e che i team tecnici e creativi sono stati tutti liberati dai loro contratti.

Herrero ha detto alla rivista (tradotto dal francese):

“Sono ovviamente triste e deluso dal fatto che Netflix non abbia lasciato che la serie si ambientasse di più, vista l’accoglienza entusiasta e affettuosa e le testimonianze della stampa e del pubblico, pieno di giovani che non conosciamo, che hanno insistito sulla sua freschezza . Quello che resta è l’orgoglio di averlo fatto con la mia squadra, di essermi divertito a creare questi personaggi che hanno rivelato quattro magnifici attori, Mariama Gueye, Jean Siuen, Younès Boucif ed Elsa Guedj”.

Vedremo più di uno degli attori principali di Alzarsi su Netflix, invece. Younes Boucif che interpreta Nezir in Alzarsi è stato recentemente annunciato per essere tra il cast del film in lingua inglese Netflix Pianeta solitario.

Come ha fatto bene Alzarsi esibirsi su Netflix?

Lo spettacolo in particolare non è riuscito a entrare nella top 10 globale della top 10 TV (non inglese), che ci fornisce dati su quante ore sono state visualizzate.

Abbiamo dati grezzi sulla top 10 da scavare che suggeriscono che anche in Francia, lo spettacolo non è riuscito a guadagnare terreno tra i primi 10.

Lo spettacolo è riuscito a trascorrere 20 giorni nella top 10 complessiva di Netflix Francia e 26 giorni nella top 10 TV.

Oltre a Netflix Francia, lo spettacolo ha trascorso solo un giorno tra i primi 10 in Belgio, Lussemburgo, Corea del Sud e due giorni in Marocco prima di abbandonare definitivamente.

Alzarsi è una delle numerose cancellazioni di serie in lingua francese di alto profilo. L’anno scorso abbiamo assistito alla cancellazione della serie ad alto budget La Rivoluzione.

Per chiunque segua Netflix nel 2022, saprai che un certo numero di programmi di alto profilo e persino film hanno affrontato l’ascia fino a quando Netflix si è adattato alla sua nuova realtà seguendo la domanda depressa per il suo servizio e cercando di trovare la nuova normalità. Continueremo a catalogare tutte le cancellazioni di Netflix nel 2022 qui.

Sei deluso dalla serie comica Alzarsi non tornerà per una stagione 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.