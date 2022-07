Altri film di Fear Street in arrivo su Netflix (secondo RL Stine)

La scorsa estate, Netflix ha regalato ai fan dell’horror una nuova straordinaria trilogia slasher basata sull’horror per giovani adulti Via della paura collana di libri di RL Stine. La trilogia ha distribuito un film ogni settimana nel luglio 2021, raccontando la storia al contrario, iniziando dal 1994 al 1978 e terminando nel 1666, a seguito di una maledizione che ha oscurato la città di Shadyside per centinaia di anni.

I film sono stati diretti da Leigh Janiak, noto per il film horror Luna di miele e la serie La scala, e ha espresso interesse a essere coinvolta nell’espansione della serie con film futuri, così come molti dei membri del cast.

La trilogia di film ha ottime recensioni su Rotten Tomatoes, con la parte 1 all’84%, la parte 2 all’88% e la parte 3 al 90%. Questa serie si rifà ai film slasher degli anni ’80 con grandi punte di nostalgia per i fan di quel genere. Il sangue e le uccisioni originali hanno dato ai film una classificazione R, che ha sorpreso molti perché erano basati su una serie di libri YA.

E non ho nemmeno menzionato le colonne sonore assassine di questi film. Sappiamo tutti che una colonna sonora può creare o distruggere un film e il Via della paura la trilogia ha sfruttato appieno la musica.

Il cast di questi film era composto da Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Ted Sutherland, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale, Elizabeth Scopel, Gillian Jacobs, Emily Rudd , Ryan Simpkins, Lloyd Pitts, McCabe Slye e Chiara Aurelia. I film sono anche protagonisti di due Cose più strane attrici, Maya Hawke e Sadie Sink. Diversi attori hanno recitato in tutti e tre i film.

Nuovi film di Fear Street in sviluppo

In una recente intervista con Yahoo!, l’autore RL Stine è rimasto entusiasta del Via della paura trilogia di film con classificazione R, entusiasta di avere i suoi film slasher. Ha anche affermato che ci sono voci su di più Via della paura i film provenienti da Netflix sin dai primi tre sono andati benissimo.

Secondo Bloody Disgusting, le voci di ulteriori Via della paura i film in fase di sviluppo sono veri, il che è un’ottima notizia per i fan. Netflix ha fatto un lavoro eccezionale con le sue offerte horror e altri film nel Via della paura la serie sarebbe una gradita aggiunta.

Sei eccitato per altri film di Fear Street? Condividi i tuoi pensieri nei commenti!