Altri cortometraggi “Minions” in arrivo su Netflix a novembre 2022

Un altro volume di Minion i cortometraggi saranno diretti su Netflix a livello globale nel novembre 2022, solo un paio di mesi dopo la caduta del primo volume.

Per la prima volta abbiamo riferito che Netflix avrebbe dovuto ricevere due lotti di Minions e altri cortometraggi nell’agosto 2022, anche se all’epoca non avevamo date di uscita fisse.

Il primo lotto è arrivato su Netflix il 22 settembre 2022 a livello globale e conteneva numerosi cortometraggi dei Minions del Detestabile me franchising.

Tra i cortometraggi inclusi c’erano mini-film come Training Wheels, Puppy e Yellow Is the New Black. Aveva una durata di poco meno di 50 minuti in totale.

Dall’aggiunta del titolo, ha scosso la top 10 di Netflix in tutto il mondo ed è apparso nei primi 10 risultati orari per tre settimane.

Tra il 18 settembre e il 9 ottobre 2022, lo speciale ha raccolto 23.280.000 milioni di ore guardate a livello globale.

Abbiamo imparato che il il secondo volume arriverà su Netflix a livello globale l’8 novembre 2022.

Ecco la sinossi ufficiale del nuovo volume:

“Cattura cortometraggi animati come “Phil’s Dance Party” e “Binky Nelson Unpacified” in questa compilation della compagnia dietro il franchise di “Cattivissimo me”.

Il secondo volume avrà una lunghezza simile e presenta i talenti vocali di Reese Witherspoon, Jenny Slate, John C. Reilly, Michael Keaton, Allison Janney, Tara Strong, Laraine Newman, Danny DeVito e Ed Helms.

I registi dei vari cortometraggi inclusi nel volume 2 includono Fabrice Joubert, Brian Lynch, Eric Favela e Bruno Chauffard.

Inoltre, nelle notizie di Minion, abbiamo aggiornato la nostra guida su quando sarà il blockbuster dell’estate 2022 Minions: L’ascesa di Gru arriverà su Netflix. Dovrebbe arrivare su Netflix negli Stati Uniti a gennaio 2023.

