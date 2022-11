“Allora l’americano è tutto in bocca” – Millie Bobby Brown si prende un momento per sfoggiare accenti diversi con Drew Barrymore

Non è un segreto Millie Bobby Brown è una miniera di talenti. Sin dalla sua prima incursione nella recitazione, la star bambina ha conquistato i cuori di tutto il mondo. Oggi, con un portafoglio diversificato di progetti realizzati e imminenti alle spalle, è una delle attrici più ricercate della nostra generazione.

Nata in Spagna, Millie Bobby Brown è cresciuta in Inghilterra e di solito parla con un distinto accento britannico. Tuttavia, il suo trasferimento negli Stati Uniti e i suoi vari ruoli avrebbero portato allo sbiadimento del suo accento originale. Tuttavia, anche la varietà dei suoi personaggi e il suo acuto senso di osservazione lo sono ha reso la giovane attrice abile in diversi accenti.

Millie Bobby Brown mostra la sua competenza nell’accento

Recentemente, il Cose più strane star è stato ospite di The Drew Barrymore Show. Tra le altre cose, le due attrici hanno avuto una divertente conversazione sugli accenti. Riferendosi all’ultimo film di Brown Enola Holmes 2Barrymore lo ha rivelato anche lei doveva incorporare un accento inglese due volte nella sua carriera. Uno di questi era per il suo film del 1998 Da allora in poi, quando l’attore veterano aveva bevuto “più di una pronuncia reale.

Alla domanda sul suo tallone d’Achille nel mondo degli accenti, Brown prima di tutto ha preso un momento per far cadere un po’ della sua conoscenza dell’accento per Barrymore e gli spettatori. Mentre spiegava i trucchi per inchiodare il tono e la tecnica, ha anche fatto una piccola performance, esibendo la sua padronanza di vari accenti.

“Fondamentalmente, l’accento australiano può andare molto indietro nella tua gola, e poi l’accento inglese è come nel mezzo, e poi l’americano è tutto in bocca. Ed è tutto molto, come il facile andare”, ha condiviso il Godzilla contro Kong stella.

Brown ha inoltre rivelato come ci sono “certi accenti inglesi” Quello stordirla e intimidirla. Ha raccontato come suo padre, originario della campagna inglese, ha un accento particolare. Anche se non parla come un contadino inglese, è il suo modo di parlare che Brown fa fatica a imitare. Sappiamo già che il Enola Holmes l’attrice fa molto accento americano convincente dotato con uno squillo per eccellenza.

Si spera che presto la vedremo articolare alcuni dei suoi altri accenti nei suoi prossimi progetti. Quali altri accenti pensi che Millie Bobby Brown dovrebbe provare dopo? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi guardare Enola Holmes 2 in streaming su Netflix.

