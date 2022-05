All That, Kenan & Kel e Ned’s Declassified School Survival Guide in arrivo su Netflix a giugno 2022

Ti sei sentito nostalgico di tutte le tue sitcom preferite dagli anni ’90 ai primi anni 2000? Bene, sarai felice di sapere che presto Netflix ti darà proprio ciò di cui hai bisogno. Lo streamer ha annunciato le classiche sitcom di Nickelodeon Tutto quello, Kenan e Kel e Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned sarà aggiunto alla piattaforma questo giugno!

L’aggiunta di queste serie televisive è una piacevole sorpresa per molti di noi che sono cresciuti negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Sono abbastanza sicuro che molte persone sarebbero d’accordo sul fatto che le serie per adolescenti in questi giorni non reggono il confronto con i classici.

Tutto quello è stato presentato in anteprima su Nickelodeon nel 1994 ed è andato in onda fino al 2005 per un totale di dieci stagioni. Lo sketch comedy è stato il trampolino di lancio e il trampolino di lancio per molti attori emergenti come Amanda Bynes, Kel Mitchell, Kenan Thompson, Jamie Lynn Spears e altri. Tutto quello è stato riavviato nel 2019 ma è durato solo una stagione a causa della pandemia di COVID-19.

Allora, hai avuto Kenan e Kel, andato in onda su Nickelodeon dal 1996 al 2000 per un totale di quattro stagioni. L’idea per lo spettacolo è venuta dai produttori di Tutto quello mentre guardavano Kenan e Kel scherzare sul set. I produttori hanno visto il vero cameratismo tra i due attori e hanno creato uno spettacolo incentrato su di loro. Infine, hai Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned, andato in onda su Nickelodeon dal 2004 al 2007 per tre stagioni. Questa serie era perfetta per i giovani adolescenti che si stavano preparando per iniziare la scuola media.

Quindi, quando i fan e i nuovi spettatori possono guardare tutte queste sitcom classiche su Netflix? Abbiamo condiviso la data di uscita ufficiale di Netflix per Tutto quello, Kenan e Kel e Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned proprio sotto!

Data di uscita Netflix di All That, Kenan & Kel e Ned’s Declassified School Survival Guide

Come riportato da Netflix, Tutto quello, Kenan & Kel e Ned’s Declassified School Survival Guide arriverà su Netflix martedì 21 giugno 2022. Purtroppo, non tutte le stagioni di ogni spettacolo verranno aggiunte allo streamer. Nel tweet di Netflix, è stato riferito che solo alcune stagioni di quegli spettacoli sarebbero state abbandonate il 21 giugno. Tuttavia, lo streamer non ha specificato quali stagioni.

Puoi aspettarti che tutti gli spettacoli vengano rilasciati su Netflix alle 00:00 PT / 3:00 ET della data di uscita. Ora che conosci la data di uscita ufficiale di Netflix, hai abbastanza tempo per prepararti all’uscita. Quindi segna i tuoi calendari, cancella i tuoi programmi e imposta le tue sveglie perché faremo un viaggio nella memoria il 21 giugno!