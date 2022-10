Molti film del genere bellico hanno la tendenza a glorificare il conflitto, ma non è qualcosa che si può dire del film Netflix, All Quiet On The Western Front.

Le prime recensioni per il film hanno elogiato il suo realismo crudo e infernale in quanto racconta la storia di un giovane soldato tedesco che vive gli orrori delle trincee dopo essersi arruolato nell’esercito.

Naturalmente, poiché il film è ambientato sullo sfondo della prima guerra mondiale, ha spinto alcuni a chiedersi se All Quiet On The Western Front sia basato su una storia vera.

All Quiet On The Western Front esplode su Netflix venerdì 28 ottobre 2022, dopo una tiratura limitata in cinema selezionati.

Il film racconta la storia di Paul Bäumer, un giovane soldato tedesco che si arruola nell’esercito dopo essere stato ispirato da un’ondata di fervore patriottico in patria.

Tuttavia, il desiderio di Paul di vedere l’azione e combattere per il suo paese viene rapidamente represso quando sperimenta personalmente la realtà della guerra di trincea.

Con più dei suoi compagni che cadono ad ogni battaglia, Paul non ha altra scelta che continuare a combattere per soddisfare le alte sfere dell’esercito mentre i discorsi su un armistizio vacillano.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



All Quiet On The Western Front è basato su una storia vera?

Sì e no. Mentre lo sfondo della prima guerra mondiale e gli sforzi per negoziare la pace sono realmente accaduti, la storia dello stesso Paul Bäumer è un’opera di fantasia.

Questo perché All Quiet On The Western Front è basato sul leggendario romanzo omonimo dell’autore Erich Maria Remarque.

Remarque era lui stesso un veterano della prima guerra mondiale, quindi i resoconti del terrore sul campo di battaglia e dei suoi effetti sui soldati in seguito provengono da esperienze di prima mano.

Tuttavia, la storia di Paul Bäumer è stata creata per il suo romanzo e non è la storia di una persona specifica nella vita reale. Ma dati i milioni di soldati che hanno combattuto e sono morti durante la prima guerra mondiale, la storia di Bäumer può essere paragonata a un numero qualsiasi di persone reali.

Un cambiamento notevole rispetto ai libri che vale la pena menzionare è l’inclusione del personaggio di Daniel Brühl, Matthias Erzberger, che era un vero individuo incaricato di negoziare la fine della guerra.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



Questo è il terzo adattamento cinematografico del libro

Sebbene lo sforzo di Netflix possa essere il primo adattamento tedesco di All Quiet On The Western Front, sono state prodotte altre due versioni degne di nota.

Il primo e il più famoso è lo sforzo del 1930 che vedeva l’attore americano Lew Ayres nel ruolo di Bäumer e vinse il terzo Oscar in assoluto per il miglior film ed è considerato un classico di tutti i tempi.

Nel 1979, un film per la TV è stato distribuito dalla rete statunitense CBS con Richard Thomas di The Waltons nei panni del suo sfortunato soldato tedesco e ha anche vinto un Emmy Award per il miglior montaggio cinematografico.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



All Quiet On The Western Front sarà disponibile per lo streaming Netflix dal 28 ottobre 2022, a seguito di un’uscita limitata in sale selezionate.

