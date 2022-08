All Quiet on the Western Front data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Il classico romanzo di guerra del 1929 di Erich Maria Remarque Tutto tranquillo sul fronte ovest presto arriverà un nuovo adattamento su Netflix. Il famoso libro è stato effettivamente pubblicato per la prima volta nel 1928 da un quotidiano tedesco prima di ricevere una forma di libro nel gennaio dell’anno successivo.

Tutto tranquillo sul fronte ovest era un romanzo molto contestato all’epoca a causa dei suoi temi contro la guerra, che portarono il libro a essere bandito in Europa. Dalla sua uscita, la storia di Remarque è stata adattata più volte, in particolare da Lewis Milestone nel 1930. L’adattamento di Milestone ha vinto l’Oscar per il miglior film.

Un romanzo pacifista, Tutto tranquillo sul fronte ovest è penetrato nella cultura americana e i suoi contenuti hanno influenzato molte icone schiette contro la guerra come Bob Dylan.

Il regista tedesco Edward Berger (il cui lavoro precedente include Germania 83, Patrizio Melrosee Tuo onore) farà rivivere il romanzo per Netflix, basato su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Lesley Paterson e Ian Stokell.

Berger ha detto Coda Netflix era eccitato dall’idea di raccontare questa storia tedesca da una prospettiva tedesca. “Che sfida e che opportunità!”

Data di uscita di All Quiet on the Western Front

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival prima di arrivare nelle sale tedesche il 29 settembre. Dopo il suo debutto nelle sale tedesche, il film uscirà anche nelle sale di mercati globali selezionati prima di streaming su Netflix il 28 ottobre. Aspettati di vedere questo film in lizza per gli Academy Awards 2022.

Tutto tranquillo sul cast del fronte occidentale

Felix Kammerer interpreterà il personaggio principale, Paul Bäumer, un volontario che si iscrive agli sforzi bellici insieme ai suoi compagni di classe, ignaro degli orrori e della tragedia che sta per affrontare in trincea. Anche Daniel Brühl recita.

Ecco la lista completa del cast:

Felix Kammerer

Albrecht Schuch

Aaron Hilmer

Moritz Klaus

Edin Hasanovic

Adrian Grunewald

Thibault De Montalembert

Daniel Bruhl

Devid Striesow

Sinossi Tutto tranquillo sul fronte occidentale

Da Netflix, “Tutto tranquillo sul fronte ovest racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale della prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni sperimentano in prima persona come l’iniziale euforia della guerra si trasformi in disperazione e paura mentre combattono per la propria vita, e l’un l’altro, nel trincee. Il film del regista Edward Berger è basato sull’omonimo bestseller di fama mondiale di Erich Maria Remarque.

Tutto tranquillo sulle foto del fronte occidentale

Dai una prima occhiata a Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl e altri nelle seguenti foto pubblicate da Netflix.

Tutto tranquillo sul fronte ovest arriverà su Netflix il 28 ottobre.