All of Us are Dead stagione 2 non arriverà su Netflix a novembre 2022

Tutti noi siamo morti stagione 2 potrebbe essere già stato confermato che sarà in arrivo, ma se speravi di vedere l’ultima stagione su Netflix questo nuovo mese rimarrai deluso nell’apprendere che il drama coreano sugli zombi non arriverà su Netflix a novembre 2022!

Il dramma apocalittico del liceo per diventare maggiorenne, basato sul webtoon Never Ora alla nostra scuola (Jigeum Woori Hakkyoneun) di Joo Dong-Geun, è stato un successo immediato tra gli spettatori di Netflix quando ha debuttato alla fine di gennaio 2022, e non sorprende che gli spettatori che hanno divorato la serie cruenta siano affamati del prossimo set di episodi. Ma c’è una data di uscita ufficiale? Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare prima che All of Us are Dead stagione 2 venga rilasciata su Netflix? Scopri questo e altro.

Di seguito abbiamo l’ultimo aggiornamento sul dramma di K-zombie.

All of Us are Dead stagione 2 ultimo aggiornamento (novembre 2022)

Dopo la sua uscita a gennaio, Netflix lo ha annunciato Tutti noi siamo morti ha debuttato nella top 10 delle “serie TV non inglesi più viste in 91 paesi ed è rimasto lì per due settimane”. Quindi, non sorprende che la serie horror di zombi sia stata rinnovata per una seconda stagione a giugno.

Sfortunatamente, per il momento, il secondo spettacolo di maggior successo prodotto dalla Corea, dopo il popolarissimo spettacolo, gioco del calamaro, non ha una data di uscita ufficiale… ancora.

Non ci sono molte informazioni preliminari sul programma delle riprese della stagione 1, quindi prevedere una data di uscita accurata per All of Us are Dead stagione 2 si sta rivelando piuttosto difficile. Secondo What’s-on-Netflix, Tutti noi siamo morti è entrato in pre-produzione per la stagione 2 il 13 luglio 2022, anche se le date delle riprese non sono state rivelate.

Supponendo che le riprese siano già iniziate, o che dovrebbero iniziare abbastanza presto, ci aspettiamo che la serie di zombi torni per la stagione 2 su Netflix nel 2023, o al più tardi nel 2024.