All of Us are Dead stagione 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022

Tutti noi siamo morti stagione 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022, ma lo è ora ufficialmente stato rinnovato per una seconda stagione. Quando vedremo l’avvincente ed elettrizzante serie di zombi coreani tornare sui nostri schermi? Scopri di seguito!

La serie, che è ambientata in un liceo che diventa “il punto zero per un’epidemia di virus zombi”, è stata un enorme successo tra gli spettatori alla sua uscita iniziale a gennaio, quindi non sorprende che molti sperano in un rapido ritorno.

La prima stagione ci ha fatto conoscere il contagioso virus zombie, ma secondo il regista della serie Lee Jae-kyoo, Tutti noi siamo morti stagione 2 potrebbe vedere l’introduzione di nuove “razze” e “ibridi” di zombi che sicuramente ci lasceranno tremare e vacillare ancora una volta.

“Molte direzioni, ambientazioni e scene sono state prodotte intenzionalmente per espandere la storia in una stagione aggiuntiva, inclusa l’introduzione delle nuove razze di zombi”, ha detto Lee in un’intervista a L’araldo della Corea.

“Se la prima stagione può essere vista come una presentazione della sopravvivenza dell’umanità, la prossima stagione può parlare della sopravvivenza degli zombi”.

Quindi ecco tutto ciò che sappiamo sulla data di uscita della prossima seconda stagione di Tutti noi siamo morti.

Quando arriverà la seconda stagione di All of Us are Dead su Netflix?

Nonostante Tutti noi siamo morti stagione 2 essendo stata confermata dallo streamer, una data di uscita ufficiale per la seconda puntata deve ancora essere rivelata. Sembra per il momento che la produzione della seconda stagione sia ancora agli inizi, con poche informazioni sul suo ritorno ufficiale.

È probabile che dobbiamo ancora aspettare un po’ prima di poter finalmente vedere la stagione 2 sui nostri schermi.

Presumendo che le riprese della serie non siano già iniziate segretamente, potremmo potenzialmente vedere il ritorno di Tutti noi siamo morti a metà del 2023 o all’inizio del 2024. Tuttavia, questo. è solo una nostra ipotesi. Dovrai rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla data di rilascio.