Alice Oseman riassume perfettamente l’esperienza scolastica britannica in Heartstopper: “Anche le uniformi sono simili a quelle della mia scuola”, afferma Joe Locke

Alice Oseman, l’autrice del webcomic su cui si basa Heartstopper, non era pronta a consegnare la sua idea a nessuno. E per buoni motivi. Era coinvolta in tutto, dal casting all’uniforme. Ciò ha portato innumerevoli fan felici e l’adattamento di Netflix a rimanere fedele al fumetto.

Dal casting al quiz gay, tutto era accurato in Heartstopper

Per un 27enne catturare perfettamente l’esperienza scolastica britannica insieme al giovane amore queer è un grande risultato. Oseman voleva che il reparto casting scegliesse attori con identità sessuale ed etnia esatta come personaggi dei suoi fumetti. Così Joe Locke è stato scelto per Charlie Spring.

E secondo Joe, Oseman è stata piuttosto precisa con le sue raffigurazioni.

“Anche le divise sono simili a quelle della mia scuola, i gruppi di moduli e ogni lezione di matematica sembrano uguali”, ha condiviso Joe. A parte il perfetto ambiente scolastico britannico, Oseman ha avuto un’esperienza queer. I giovani adulti in realtà fanno questi quiz gay per determinare la loro identità sessuale.

“Il classico Buzzfeed ‘Sei gay?’ il quiz era davvero una tendenza popolare nella mia scuola”, ha condiviso.

Le scuole continuano a non accettare le persone omosessuali?

Mentre Heartstopper ti dà speranza, la realtà è un po’ diversa. Joe, 18 anni, ha spiegato che gli altri studenti sono ancora duri con le persone omosessuali. Il gay è spesso usato come un’osservazione offensiva.

“La differenza è vista come una cosa negativa in molte scuole e per altri adolescenti perché non ti adatti a una certa norma che è considerata accettabile. C’erano sicuramente persone che dicevano cose a persone del mio anno che erano diverse. E parte di ciò è perché, quando sei un adolescente, non conosci te stesso, e un modo per coprire questo è attaccare le altre persone”.

“Molto è cambiato negli ultimi anni, ma c’è ancora molta strada da fare. Ma possiamo imparare modi per cercare di migliorarlo”, conclude.

“La scuola può essere un posto meraviglioso, ma può anche essere un posto non così meraviglioso se non ti adatti bene.”

Proprio come Charlie, anche l’adolescenza di Joe non è stata tranquilla. Sebbene non sia stato vittima di bullismo, ha confessato di essersi tenuto per sé e di aver attraversato una fase “tranquilla”.

