“Alice in Borderland” Stagione 2: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix ha dato un rapido rinnovo alla serie giapponese Alice nella terra di confine (今際の国のアリス come è noto in Giappone) alla fine del 2020 e tornerà con la stagione 2 che dovrebbe arrivare a dicembre 2022. Ecco una guida aggiornata a tutto ciò che sappiamo finora Alice nella terra di confine stagione 2.

Alice nella terra di confine è un adattamento live-action Netflix Original del manga omonimo dell’autrice Hara Aso. La serie è diretta da Shinsuke Sato e scritta da Yasuko Kuramitsu.

Alice nella terra di confine Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (ultimo aggiornamento 24/12/2020)

Solo due settimane dopo Alice nella terra di confine uscito in tutto il mondo, Netflix ha dato un rapido rinnovamento alla serie (la vigilia di Natale non meno) come regalo di Natale anticipato. L’annuncio è arrivato da numerosi account social di Netflix in tutto il mondo.

La serie sembra essere uno dei rari spettacoli che sono stati in grado di trascendere i confini e sfondare in altri paesi.

Quanto bene si è comportata Alice in Borderland su Netflix?

Secondo Netflix, 18 milioni di famiglie hanno verificato la prima stagione entro i primi 28 giorni.

Inoltre, i primi 10 dati di monitoraggio forniti da FlixPatrol affermano che la serie ha ottenuto buoni risultati in paesi come Taiwan, Tailandia, Vietnam, Singapore, Giappone e Hong Kong. La serie ha trascorso diversi giorni nella maggior parte delle regioni al di fuori dell’Asia, incluso il Canada, per 4 giorni.

Gli Stati Uniti non hanno visto Alice nella terra di confine caratteristica, tuttavia.

Da cosa aspettarsi Alice nella terra di confine stagione 2?

La prima stagione ha coperto circa 31 capitoli del manga, lasciando altri 33 capitoli da coprire.

L’eroe della serie, Arisu, aveva ricevuto una mano pesante per tutta la prima stagione. Inizialmente arrivati ​​con due dei suoi amici, Korube e Chota, alla fine si sono sacrificati per assicurarsi che Arisu avesse le migliori possibilità di progredire.

Il culmine della stagione è arrivato durante il gioco dei dieci di cuori, in cui i residenti della spiaggia hanno dovuto indovinare correttamente chi fosse la “Strega”. Dopo molte lotte intestine, molti concorrenti furono uccisi nella confusione del gioco, ma Arisu riuscì a predire correttamente l’identità della Strega, rivelando che si trattava di Momoka.

Sulla scia del fatto che Niragi rase al suolo la villa sulla spiaggia, i concorrenti misero il corpo della strega su un falò e così completarono il gioco.

Arisu e Usagi hanno quindi scoperto che Momoka e Asahi non erano concorrenti, ma in realtà erano rivenditori. Il ruolo dei dealer era quello di sabotare i giochi in cambio di visti. Grazie alle prove sul telefono di Momoka, Arisu e Usagi sono stati in grado di localizzare la sala di controllo sotterranea, ma chi percepivano essere i gamemaster era stato ucciso.

Negli ultimi momenti, una donna, Mira appare sugli schermi e rivela che i giochi sono appena iniziati, e li invita tutti a competere nella fase successiva del gioco. Al ritorno in superficie, i concorrenti hanno assistito a dirigibili che volavano attraverso la città di Tokyo con le carte appese sotto di loro.

Con molti giochi ancora da sfidare, Arisu e Usagi hanno molta strada da fare prima di poter scappare. La coppia dovrà continuare a giocare se ha la speranza di risolvere il mistero che circonda il mondo e chi sono i gamemaster che lo gestiscono.

Il regista della serie ha stuzzicato (tradotto dal giapponese): “Disegnerò un mondo misterioso che nessuno ha mai visto e uno sviluppo inaspettato con immagini senza compromessi”.

Quando è Alice nella terra di confine stagione 2 in arrivo su Netflix?

I fan della serie avevano originariamente speculato su una data di uscita nel 2021 grazie ai potenziali easter egg visti negli ultimi momenti della stagione 1. Mentre i dirigibili volavano in alto, c’erano più edifici con pubblicità per il 2021, sebbene fosse sempre altamente improbabile (se non impossibile ) per il ritorno dello spettacolo nel 2021.

Le riprese sono iniziate a metà luglio secondo il sito web della società di produzione che ha lanciato un casting per le comparse. Secondo il loro sito web, la serie non concluderà le riprese della seconda stagione fino alla fine di dicembre 2021.

Affermano che gireranno la stagione 2 nelle seguenti località:

“Area di Kanto, Toyama, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Osaka, Wakayama, ecc.”

Nel novembre 2021 al Netflix Festival Japan, è stato rivelato che la stagione 2 sarebbe arrivata a dicembre 2022.

Non vedi l’ora di vedere la seconda stagione di Alice nella terra di confine su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!