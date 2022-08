Alice in Borderland stagione 2 e 5 migliori spettacoli internazionali in arrivo nel 2022

Anche se ci stiamo avvicinando alla fine dell’estate e in qualche modo abbiamo già superato la metà dell’anno, ci sono ancora così tanti fantastici spettacoli in arrivo su Netflix nel 2022. Gli spettatori possono aspettarsi uscite entusiasmanti come Manifesto stagione 4, Cobra Kai stagione 5, e Locke e chiave stagione 3. Ma oltre al mainstream, ci sono anche una manciata di spettacoli internazionali in arrivo quest’anno da non perdere, tra cui Alice nella terra di confine stagione 2.

Non lasciarti intimidire dai sottotitoli e assicurati di dare un’occhiata a questi sei programmi non in lingua inglese in uscita su Netflix nel 2022!

Alice in Borderland stagione 2

Fan di Alice nella terra di confine ho aspettato la seconda stagione per quello che sembra un’eternità. Il thriller giapponese è uscito su Netflix nel 2020 e ha affascinato il pubblico con la sua avvincente storia di un gioco pericoloso. Lo spettacolo è stato paragonato al famoso film giapponese del 2000 Battaglia reale. È una corsa sfrenata dall’inizio alla fine e ha una grafica davvero fantastica. Se sei in azione e non ti dispiace molta violenza, assicurati di guardare Alice nella terra di confine proprio ora prima che esca la nuova stagione.

Alice nella terra di confine la stagione 2 è confermata in anteprima su Netflix a dicembre! Non è stata annunciata una data di uscita esatta, ma ti faremo sapere quando sarà.

Bastardo!! Data di uscita della seconda stagione di Heavy Metal, Dark Fantasy

Chiamando tutti i fan degli anime! Bastardo!! Heavy Metal, Dark Fantasy è un nuovo Netflix Original basato sull’omonimo manga giapponese di Kazushi Hagiwara. Si dice che abbia preso ispirazione dal gioco Dungeons & Dragons per la serie.

Lo spettacolo ha debuttato a giugno 2022 e la prossima stagione è già all’orizzonte! Puoi aspettarti che la prossima puntata arrivi su Netflix il 15 settembre 2022.

Young Royals stagione 2

In vena di un dramma adolescenziale che non hai visto più volte? Dovresti assolutamente controllare Giovani reali su Netflix! La serie svedese segue gli studenti di una scuola privata d’élite chiamata Hillerska, seguendo il protagonista Wille che sembra essere un principe. Willie ha una storia d’amore con uno dei suoi compagni di classe, Simon, e la prima stagione segue la loro relazione, insieme ad altri.

Giovani reali è sicuramente un successo per Netflix e i fan saranno felici di sapere che una seconda puntata arriverà molto presto sullo streamer! Assicurati di guardare Giovani reali stagione 2 quando uscirà a novembre 2022. Al momento, non abbiamo una data di uscita esatta, ma siamo sicuri che sarà annunciata presto.

1899

Dai creatori di Scuro su Netflix arriva una nuova storia contorta di cui gli spettatori sono destinati a diventare ossessionati. 1899 è una nuovissima serie horror-misteriosa che in realtà è multilingue. È una produzione tedesca ma includerà dialoghi in inglese, tedesco, spagnolo, francese e altro ancora. Questo è probabilmente il mio nuovo spettacolo Netflix più atteso del 2022.

1899 seguirà un gruppo di persone che migrano da Londra a New York in barca e la maggior parte della serie, se non tutta, si svolge in mare aperto. Netflix si sta avventurando nell’utilizzare la tecnologia chiamata “il volume” con questo spettacolo, che è qualcosa che la Disney ha utilizzato con spettacoli come Il Mandaloriano. Questa tecnologia consiste in pannelli LED alti, destinati a sostituire uno schermo verde.

Finora c’è un trailer teaser per 1899, e questo video dietro le quinte è semplicemente fantastico.

1899 uscirà su Netflix nel 2022, ma non abbiamo ancora la data di uscita. Ricontrolla con noi per ulteriori aggiornamenti su quello che è destinato a essere uno spettacolo rivoluzionario!

School Tales: La data di uscita della serie

In vista della stagione spettrale, abbiamo un nuovo spettacolo horror a cui prestare attenzione che arriverà su Netflix ad agosto! Racconti scolastici: la serie è uno spettacolo antologico thailandese ispirato ai fumetti. Ogni episodio si svolgerà in una scuola apparentemente infestata, completa di fantasmi, mostri, maledizioni e molto sangue.

Se sei un fan dell’horror, ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata Racconti scolastici: la serie. Sembra unico e sicuramente ti farà entrare nello spirito di Halloween mentre l’estate volge al termine. Puoi trasmettere in streaming tutti gli otto episodi il 10 agosto 2022.

La data di rilascio dell’imperatrice

L’ultimo della nostra lista è dedicato a tutti voi amanti del dramma storico là fuori. L’imperatrice è una serie tedesca basata sulla vera storia della duchessa Elisabetta di Baviera, reale austriaca. Tutto cambia per Elisabeth quando incontra e si innamora di Francesco Giuseppe, l’imperatore d’Austria-Ungheria, che è anche l’uomo destinato a sposare sua sorella. Pensare La corona incontra Bridgerton.

C’è solo un breve teaser per L’imperatrice fuori in questo momento, ma stuzzica il romanticismo e il dramma. A volte, è tutto ciò di cui hai bisogno in uno spettacolo!

L’imperatrice uscirà su Netflix il 29 settembre 2022.

Quale spettacolo internazionale sei più entusiasta di vedere nel 2022?