Alias ​​è interpretato da Jennifer Garner su Netflix? (dove guardare e altro!)

Se c’è uno spettacolo che è allo stesso tempo una delle migliori serie televisive di tutti i tempi ma anche una delle più sottovalutate, è Alias con Jennifer Garner.

Garner ha recitato nel dramma di spionaggio della ABC nei panni di Sydney Bristow, un agente della CIA che scopre che il team “Black Ops” in cui lavora non fa effettivamente parte della CIA, ma piuttosto un nemico degli Stati Uniti. Presto diventa un doppiogiochista che lavora all’interno per abbattere l’SD-6.

Nel corso della serie, che ha visto Jennifer Garner nominata per quattro Emmy Awards consecutivi, Alias ha cambiato la sua narrativa in modi creativi e senza precedenti, tenendo il pubblico del thriller di spionaggio fantascientifico con il fiato sospeso.

Ma dove possono i fan guardare il giorno delle tesi classiche degli anni 2000? Per scoprire se la serie è attualmente in streaming su Netflix o un altro servizio di streaming, oltre a ulteriori informazioni sulla serie, continua a leggere.

Dove guardare Alias

Il 22 maggio 2022, Jennifer Garner ha annunciato su Instagram che ogni stagione di Alias è ora disponibile per lo streaming su Disney+. È la prima volta che le serie d’azione sono disponibili sulla piattaforma poiché si aprono a contenuti più maturi al di fuori del regno adatto alle famiglie.

Se non sei un abbonato Disney+, Alias può anche essere trasmesso in streaming sulla piattaforma di streaming di proprietà della Disney Hulu. Sfortunatamente, non sembra che la serie sarà mai più disponibile su Netflix poiché la Disney cerca di mantenere i diritti di distribuzione della sua libreria di contenuti.

Quante sono le stagioni di Alias?

Ci sono cinque stagioni di Alias totale, che ammonta a 105 episodi. La prima, la seconda, la terza e la quarta stagione contengono ciascuna 22 episodi, mentre la quinta e l’ultima stagione è stata ridotta a 17 episodi per accogliere la gravidanza nella vita reale di Jennifer Garner.

Dal 2010 si sentono mormorii di an Alias riavvio vorticoso intorno alla ABC, e anche negli ultimi anni, a Garner è stato chiesto di tornare nei panni di Sydney Bristow per un revival. Ma a partire dal 2022, nulla di ufficiale è stato scolpito nella pietra, anche se i fan potrebbero sempre rimanere fiduciosi.

alias cast

Il cast di Alias oscillava con ogni stagione, anche se una manciata di membri chiave del cast è rimasta la stessa per l’intera serie. Ecco tutti i membri del cast che sono stati presenti nel cast principale durante le cinque stagioni della serie:

Jennifer Garner nel ruolo di Sydney Bristow

Ron Rifkin nel ruolo di Arvin Sloane

Michael Vartan nel ruolo di Michael Vaughn (stagione 1-4; stagione ricorrente 5)

Bradley Cooper nel ruolo di Will Tippin (stagione 1-2)

Merrin Dungey nel ruolo di Francie Calfo/Allison Doren (stagione 1-2; stagione ricorrente 3)

Carl Lumbly nel ruolo di Marcus Dixon

Kevin Weisman nel ruolo di Marshall Flinkman

Victor Garber nel ruolo di Jack Bristow

David Anders nel ruolo di Julian Sark (stagione 2-3; stagioni ricorrenti 1 e 5)

Lena Olin nel ruolo di Irina Derevko (stagione 2; stagione ricorrente 5)

Greg Grunberg nel ruolo di Eric Weiss (stagione 3-4; stagioni ricorrenti 1, 2 e 5)

Melissa George nel ruolo di Lauren Reed (stagione 3)

Mía Maestro nel ruolo di Nadia Santos (stagione 4; stagioni ricorrenti 3 e 5)

Rachel Nichols nel ruolo di Rachel Gibson (stagione 5)

Balthazar Getty nel ruolo di Thomas Grace (stagione 5)

Élodie Bouchez nel ruolo di Renée Rienne (stagione 5)

Amy Acker nel ruolo di Kelly Peyton

La serie comprendeva anche una serie di incredibili membri del cast ricorrenti e guest star, tra cui Gina Torres, Patricia Wettig, Terry O’Quinn, Amanda Foreman, Isabella Rossellini e Angela Bassett tra molti altri in cinque stagioni.

Quanti anni aveva Jennifer Garner in Alias?

quando Alias presentato in anteprima il 30 settembre 2001, Jennifer Garner aveva 29 anni. (Garner è nata il 17 aprile 1972.) L’attrice aveva allora 34 anni quando la serie si è conclusa nel 2006.

Sydney Bristow aveva più o meno la stessa età di Garner, poiché condividono lo stesso compleanno (17 aprile), sebbene Sydney sia nata nel 1975. Un flashback nel pilot a Sydney da studentessa universitaria quando è stata reclutata nell’SD-6. Successivamente è una studentessa laureata e dottoranda nella prima stagione.

Vaughn muore in Alias?

Se non hai visto la serie, ecco la tua avviso spoiler per una serie che ha più di 20 anni. Nel finale della quarta stagione, Sydney e Vaughn stanno guidando verso le vacanze a Santa Barbara quando Vaughn rivela che Michael Vaughn non è il suo vero nome prima che un’altra macchina si schianti contro il lato dell’auto di Vaughn.

Sebbene sopravvivano all’incidente d’auto, Vaughn viene portato via e in seguito sospettato di essere un doppiogiochista. Sydney in seguito lo rintraccia a Cape Town, dove gli hanno sparato più volte e muore in ospedale dopo che la coppia ha scelto un nome per il bambino. Naturalmente, questa non è la fine della storia poiché Vaughn ritorna più tardi, non essendo morto davvero.

Hai guardato Alias e guarderai la serie in streaming?