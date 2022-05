Sperando che un fulmine colpisca due volte, Netflix sta ancora una volta collaborando con l’acclamato regista cinque volte premio Oscar Alejando Iñárritu per distribuire il suo ultimo film intitolato Bardo. Il film è la prossima collaborazione di Iñárritu con Netflix dopo il suo precedente film Netflix di successo e pluripremiato Roma.

Il film è stato scritto da Iñárritu e Nicolás Giacobone, che in precedenza avevano collaborato alla sceneggiatura vincitrice dell’Oscar per Birdman. La fotografia di Bardo è stata realizzata con cineprese da 65 mm dall’acclamato direttore della fotografia Darius Khondji (Amour, Se7en). Oltre a Khondji, il film presenta la scenografia del designer messicano premio Oscar Eugenio Caballero (ROMA, Il labirinto di Pan) e costumi di Anna Terrazas (Il Due, ROMA).

Il capo del cinema di Netflix Scott Stuber ha dichiarato in una dichiarazione:

“Bardo è un’esperienza cinematografica che ci ha ispirato a creare una strategia di rilascio progettata affinché il film penetri nella cultura nel modo più ampio e ampio. Daremo agli amanti del cinema di tutto il mondo l’opportunità di vivere il film attraverso un’uscita nelle sale globali e l’uscita mondiale del film su Netflix”.

Ecco una prima foto di Netflix Bardo:

Qual è la trama? Bardo, falsa cronaca di un pugno di verità?

Ecco il logline di Netflix Bardo:

“Bardo è una commedia nostalgica ambientata in un epico viaggio personale. Racconta la storia di un famoso giornalista e documentarista messicano, che torna a casa e lavora attraverso una crisi esistenziale mentre è alle prese con la sua identità, le relazioni familiari, la follia dei suoi ricordi e il passato del suo paese. Cerca risposte nel suo passato per riconciliare chi è nel presente”.

Chi è coinvolto Bardo, falsa cronaca di un pugno di verità?

È stato annunciato che Daniel Giménez Cacho e Griselda Siciliani protagonista del film. I recenti crediti di Cacho includono Un nemico sconosciuto, Chi ha ucciso Sara? e Qui sulla Terra. Sicialiani è apparso di recente in progetti come Morire d’Amor e La gente al piano di sopra.

Qual è lo stato di produzione di Bardo, falsa cronaca di un pugno di verità?

di Netflix Bardo è stato girato a Città del Messico lo scorso anno con fotocamere 65mm. Attualmente, il film è in post-produzione che dovrebbe essere realizzato entro l’autunno.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Bardo, falsa cronaca di un pugno di verità?

di Netflix Bardo dovrebbe essere rilasciato nell’autunno/inverno 2022 a giudicare dal programma di post-produzione.

Inoltre riceverà un’uscita nelle sale dallo streamer. Proprio come ha fatto con titoli incentrati sui premi come Roma, Storia di un matrimonio, e Mano di DioNetflix distribuirà il film su schermi selezionati in diverse dozzine di territori, tra cui Messico, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, tra gli altri.

Verrai a controllare? Bardo, Falsa cronaca di un pugno di verità quando si tratta di Netflix? Fateci sapere nei commenti.