“Alchemy of Souls” Stagione 2: in arrivo su Netflix a dicembre 2022 e cosa sappiamo finora

Settimana dopo settimana, il k-dramma Alchimia delle anime è cresciuto enormemente in popolarità su Netflix. I fan dello show saranno lieti di apprendere che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, le riprese sono attualmente in corso e il k-drama tornerà su Netflix a dicembre 2022.

Alchimia delle anime (precedentemente intitolato Ritorno) è una serie drammatica fantasy sudcoreana con licenza internazionale, prodotta da tvN e scritta da Hong Mi Ran e Hong Jung Eun. La serie è diretta da Park Joon Hwa.

Jang Wook, della nobile famiglia Jang, nel paese di Daeho, nasconde uno spiacevole segreto sulla sua nascita, di cui discute tutta la gente del paese. Un noto piantagrane, Jang Wook incontra Mu Deok, un guerriero d’élite intrappolato in un corpo fisicamente debole ma diventa il suo servitore, e in segreto inizia a insegnare a Jang Wook come combattere.

Ha Alchimia delle anime rinnovato per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 15/08/2022)

Prima dell’uscita del primo episodio di Alchimia delle animeera già stato annunciato che lo spettacolo avrebbe ricevuto una seconda stagione.

Questa è una notizia incredibilmente positiva per gli abbonati Netflix, che l’hanno fatta Alchimia delle anime una delle uscite settimanali più popolari dell’estate dalla sua uscita il 18 giugno 2022. Entro il 7 agosto 2022 la serie è stata vista per un totale di 91.810.000 milioni di ore. Prevediamo che entro il prossimo batch di dati settimanali il conteggio delle visualizzazioni supererà i 100.000.000 di milioni di ore.

La serie ha ottenuto buoni risultati anche in Corea sulla sua rete televisiva via cavo tvN, dove il suo 14° episodio ha raggiunto un punteggio massimo del 7.600%.

Quando è la data di uscita di Netflix?

La rete via cavo sudcoreana tvN ha confermato che la stagione 2 di Alchemy of Souls arriverà a dicembre 2022.

Il primo episodio è attualmente programmato per andare in onda Sabato 10 dicembre 2022. La seconda stagione ha la metà del numero di episodi della prima stagione, il che porta il numero totale di episodi a dieci.

Per cinque settimane, il sabato e la domenica saranno disponibili due nuovi episodi. Il finale di stagione è attualmente programmato per andare in onda Domenica 8 gennaio 2023.

Si prega di notare che le date di rilascio sono soggette a modifiche.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodio Netflix Data di uscita 1 12/10/2022 2 12/11/2022 3 12/17/2022 4 18/12/2022 5 24/12/2022 6 25/12/2022 7 31/12/2022 8 01/01 /2023 9 07/01/2023 10 08/01/2023

Di chi sono i membri del cast Alchimia delle anime stagione 2?

La maggior parte del cast della prima stagione tornerà per riprendere i propri ruoli;

Lee Jae Wook – Jang Regno Unito

Vai Yoon Jung – Naksu

Hwang Min Hyun – Seo Yul

Shin Seung Ho – Vai vinto

Yoo Joon Sang – Park Jin

Oh Na Ra – Kim Do Ju

Yoo In Soo – Park Dang Gu

Arin – Jin Cho Yeon

Do Sang Woo – Seo Yoon Oh

Qual è lo stato di produzione di Alchimia delle anime?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 15/08/2022)

Secondo quanto riferito, le riprese della seconda stagione di Alchemy of Souls sono iniziate nella prima metà di luglio 2022.

Non è chiaro quando le riprese finiranno, ma ci aspettiamo che finiscano entro settembre o ottobre 2022.

Non vedi l’ora che arrivi la seconda stagione di Alchimia delle anime? Fateci sapere nei commenti qui sotto!