‘Alchemy of Souls’ K-Drama Stagione 1: in arrivo su Netflix a giugno 2022

La primavera è appena arrivata, ma possiamo già aspettarci alcuni dei prossimi K-dramma estivi. Uno di questi drammi di cui siamo entusiasti per l’uscita è il dramma in costume Alchimia delle anime (intitolato anche 환혼) che dovrebbe arrivare su Netflix nel giugno 2022 settimanalmente.

Alchimia delle anime (precedentemente intitolato Ritorno) è una serie drammatica sudcoreana in uscita con licenza internazionale, prodotta da tvN e scritta da Hong Mi Ran e Hong Jung Eun. La serie è diretta da Park Joon Hwxa.

Quando è il Alchimia delle anime data di uscita di Netflix della prima stagione?

Nel momento in cui scrivo il primo episodio di Alchimia delle anime è previsto il debutto su Netflix il Sabato 18 giugno 2022.

Va notato che le date di uscita degli episodi sono soggette a modifiche e il primo episodio di Alchimia delle anime potrebbe essere spostato in avanti o spinto indietro.

Alchimia delle anime avrà un totale di 20 episodi che verranno rilasciati nel corso di dieci settimane. Ogni episodio ha una durata stimata di 80 minuti.

I nuovi episodi saranno disponibili sabato e domenica.

Qual è il programma di uscita dell’episodio?

Episodi di Alchimia delle anime sarà disponibile lo stesso giorno della trasmissione sudcoreana sulla rete televisiva via cavo tvN.

Data di uscita dell’episodio 1 18 giugno 2 19 giugno 3 25 giugno 4 26 giugno 5 2 luglio 6 3 luglio 7 9 luglio 8 10 luglio 9 16 luglio 10 17 luglio 11 23 luglio 12 24 luglio 13 30 luglio 14 31 luglio 15 6 agosto 16 agosto 7 17 13 agosto 18 14 agosto 19 20 agosto 20 21 agosto

Qual è la trama Alchimia delle anime?

Jang Wook, della nobile famiglia Jang, nel paese di Daeho, nasconde uno spiacevole segreto sulla sua nascita, di cui discute tutta la gente del paese. Un noto piantagrane, Jang Wook incontra Mu Deok, un guerriero d’élite intrappolato in un corpo fisicamente debole ma diventa il suo servitore, e in segreto inizia a insegnare a Jang Wook come combattere.

Di chi sono i membri del cast Alchimia delle anime?

Lee Jae Wook sarà familiare a molti abbonati Netflix, avendo recitato in artisti del calibro di Do Do Sol Sol La La Sol e Straordinario Tu. Jae Wook interpreterà il ruolo di Jang Wook, un nobile.

Jung So Min, Hwang Min Hyun e Shin Seung Ho interpreteranno rispettivamente i ruoli di Mu Deok, Seo Yul e Go Won.

Yoo Joon Sang, interpreta il ruolo di Park Jin, già visto in Il Contatore Inquietante.

Oh Na Ra ha avuto un ruolo da protagonista nell’incredibilmente popolare Sky Castle ed è stato recentemente visto nella serie Netflix Original Ragazzi della racchetta.

Di seguito il cast completo di Alchimia delle anime:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Jang Wook Lee Jae Wook Cerca: WWW | Straordinario Tu | Do Do Sol Sol La La Sol Mu Deok Jung So Min Soul Mechanic | Il sorriso ha lasciato i tuoi occhi | Mio padre è strano Seo Yul Hwang Min Hyun in diretta | Famiglia spericolata | La loro distanza ha vinto Shin Seung Ho DP | Come acquistare un amico | Momento a Eighteen Park Jin Yoo Joon ha cantato The Uncanny Counter | Pifferaio magico | Vivi o muori Kim Do Ju Oh Na Racket Boys | CIELO Castello | Donna di 9,9 miliardi Jin Cho Yeon Arin Il mondo del mio 17 Park Dang Gu Yoo In Soo Tutti noi siamo morti | Momento a diciotto | A distanza, la primavera è verde Jin Mu Jo Jae Yoon Mouse | Il buon detective | Cattura il fantasma Jin Ho Kyung Park Eun Hye L’affetto del re | La dea della vendetta | Ciao ciao mamma! Heo Yeom Lee Do Kyung Forest | Cronache di Arthdal ​​| Forest Heo Yeon Ok Hong Seo Hee Il suono della magia Mago Im Chul Soo Vincenzo | Crash in atterraggio su di te | Mr. Sunshine TBA Joo Sang Wook Grand Prince | Fantastico | Glamorous Tentation TBA Park So Jin The King: Eternal Monarch | Lega della stufa calda | Hong Ik Super TBA Go Yoon Jung The School Nurse Files | dolce casa | Scuola di legge

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Alchimia delle anime stagione 1 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!