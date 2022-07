Albert Wesker inzuppato nel sangue di un cane zombie è una nuova vista cruenta da “Resident Evil” di Netflix

Il live-action Cattivo ospite serie su Netflix ha rilasciato un nuovo video clip che illustra fino a che punto Albert Wesker andrebbe a difendere i suoi figli. Cattivo ospite sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming su 14 luglio. L’ultima clip sembra aver luogo nel 2022 all’interno Nuova città di procione e ci dà il senso di emozione che ha la serie.

Diamo un’occhiata al nuovo clip di un minuto e cosa rivela.

Un nuovo video clip di Resident Evil di Netflix rivela The Weskers

È difficile dire cosa sta succedendo nel nuovo Cattivo ospite filmati senza contesto. Ma sembra la piccola Billie (Siena Agudong) ha una sorta di lesione.

Wesker dà alla giovane Jade istruzioni precise su come fuggire dall’istituto in cui si trovano con la giovane Billie prima di provocare apparentemente un qualche tipo di problema informatico.

Wesker termina il video immergendo le mani in a pozza di sangue di un cane morto e spalmandolo sul viso e sui vestiti. Non è chiaro il motivo per cui lo fa. Ma è chiaramente giocato nel senso che le sue azioni avranno gravi conseguenze.

Puoi vedere il nuovo Cattivo ospite clip per te collegato di seguito:

La narrativa della serie si sposta avanti e indietro tra la giovinezza di Jade Wesker con suo padre e sua sorella e il 2036. Jade è lasciata a se stessa in un mondo post-apocalittico pieno di zombi e “bestie sconvolgenti”.

Nella nuova serie, la storia di Jade la tormenta a New Raccoon City. Anche i misteriosi legami di suo padre con la mortale Umbrella Corporation la perseguitano. Ma, soprattutto, il suo motivo principale è sapere cosa è successo a sua sorella, Billie.

Siamo solo a due giorni dall’uscita dello spettacolo ed è il secondo sguardo che abbiamo della serie. Sarà fantastico vedere come i fan reagiranno al nuovo spettacolo una volta che lo vedranno. Ragazzi, siete entusiasti di guardare la serie?

Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

