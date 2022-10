Alaska Daily è interpretato da Hilary Swank su Netflix? (dove guardare)

Hilary Swank è un’attrice acclamata con due Oscar al suo nome, insieme a numerosi altri riconoscimenti. Il talentuoso 48enne sarà il prossimo protagonista della serie drammatica della ABC Quotidiano dell’Alaskauno dei nuovi spettacoli più attesi della stagione televisiva autunnale.

Swank interpreta la pluripremiata giornalista investigativa Eileen Fitzgerald che rinuncia al suo prestigioso lavoro a New York per lavorare per un giornale della metropolitana ad Anchorage, in Alaska, dove spera in un inizio pulito e una redenzione a livello personale e professionale.

Una volta che Eileen sbarca in Alaska, si ritrova immersa in una nuova storia legata alle donne indigene scomparse nella zona. Questa storia è ciò che inizialmente spinge Eileen a lasciare New York alle spalle dopo che un’enorme storia su cui stava lavorando è andata in pezzi, insieme alla sua fonte principale.

Oltre a Swank, Quotidiano dell’Alaska Nel cast Jeff Perry, Matt Malloy, Meredith Holzman, Grace Dove, Pablo Castelblanco, Ami Park e Craig Frank.

Alaska Daily è su Netflix?

Purtroppo, Quotidiano dell’Alaska non verrà trasmesso in streaming su Netflix perché è uno spettacolo della ABC, il che significa che sarà su Hulu. È anche possibile che la serie possa eventualmente essere trasmessa in streaming su Disney+, ma è dubbio che andrà su Netflix.

Se sei un fan di Hilary Swank, ha alcuni progetti su Netflix, incluso il dramma spaziale di breve durata Lontano, Il prossimo ragazzo di karatee il film di fantascienza Io Sono Madre.

Dove puoi guardare Alaska Daily?

Quotidiano dell’Alaska è una serie della ABC in anteprima giovedì 6 ottobre alle 22:00 ET. Nuovi episodi andranno in onda giovedì sera alle 22:00 ET ogni settimana. Se non puoi guardare gli episodi in diretta su ABC, puoi guardarli il giorno dopo la messa in onda su Hulu se hai un abbonamento.

Non vedi l’ora di guardare Quotidiano dell’Alaska con Hilary Swank? Perché o perché no? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.