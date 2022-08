Alara Taneri di Dated and Related, età, Instagram, TikTok, lavoro

Siamo così entusiasti di incontrare tutti i concorrenti della serie di appuntamenti Netflix Datato e correlato. Il 2 settembre uscirà la nuova serie originale e gli spettatori guarderanno coppie di fratelli viaggiare in un’affascinante villa nel sud della Francia per competere in un gioco di appuntamenti nella speranza di trovare l’amore. Una delle concorrenti presentate in questa stagione si chiama Alara Taneri.

Alara Taneri partecipa alla gara di appuntamenti con suo fratello maggiore, Ceylan Taneri. Potrebbero essere fratelli, ma sono anche migliori amici. Alara è molto facile per gli occhi, quindi ha avuto la sua buona dose di ragazzi che si innamorano del suo fascino. Ma sembra che non riesca a trovare “l’unico”. Incrociando le dita, Alara incontra qualcuno nella villa che la spazzerà via.

Ecco tutto quello che vorresti sapere su Alara Taneri qui sotto!

Alara Taneri età

Si ritiene che Alara sia nata il 12 febbraio 1999, il che le ha fatto 23 anni. Anche lei è di Londra, Regno Unito/Cipro. Infine, ha lunghi capelli neri e occhi castani.

Alara Taneri Instagram

Puoi trovare questa bellezza su Instagram su @alarataneri. Come il suo compagno Datato e correlato compagni di cast, Alara ha un grande senso della moda. Mentre scorri la sua pagina, troverai tonnellate di foto di Alara vestita con alcuni abiti piuttosto stravaganti. La sua pagina è composta principalmente da foto di tutto il corpo e selfie. Pubblica anche foto e video sulla sua storia su Instagram quando va in vacanza. Se vuoi stare al passo con Alara, ti consigliamo di seguirla su Instagram.

TikTok di Alara Taneri

Alara può essere trovata su TikTok alla maniglia @alarataneri. Al 31 agosto, Alara ha 35 follower e 8 video. Pubblica principalmente TikToks con i suoi amici e il fratello. La maggior parte dei suoi video sono divertenti e riconoscibili. Il conteggio dei follower di Alara aumenterà considerevolmente una volta che le persone la guarderanno Datato e correlato e inizia a postare di più su TikTok.

Lavoro Alara Taneri

Secondo Alara Datato e correlato bio, è una studentessa di Fashion design. Tuttavia, dopo aver sfogliato la sua pagina Instagram, sembra che potrebbe essersi già laureata. La sua biografia su Instagram dice persino “Stilista”. Quindi la nostra ipotesi è che sia una stilista professionista. Ora ha senso perché ha un così buon senso dello stile.

Incontra Alara Taneri a Datato e correlatoin arrivo su Netflix il 2 settembre.