Akon fa luce sulle recenti attività di Kanye West, lo definisce “ingestibile”

Kanye West sta affrontando un momento difficile ultimamente. Dopo il suo divorzio da Kim Kardashian, è stato disturbato e appare di tanto in tanto nei notiziari per aver rilasciato dichiarazioni controverse. Tuttavia, ci sono alcune celebrità che vengono in soccorso di Ye di tanto in tanto. Uno di loro è il cantante e produttore discografico Akon, che è sempre stato molto favorevole a West. È stato lo scorso agosto quando ha difeso il rapper dopo essere stato criticato per aver venduto sacchi della spazzatura con il suo marchio. Ancora una volta Akon ha detto qualcosa a favore di Kanye, ma questa volta per un motivo diverso.

Akon è molto vicino a Ye e ha una visione migliore di lui. Questo perché la maggior parte delle persone non sa che il fratello di Akon ha gestito Kanye per un po’ di tempo. Ma cosa è successo che ha fatto dire ad Akon che Kanye è “ingestibile”?

Akon condivide un legame speciale con Kanye West

Akon ha recentemente rilasciato un’intervista su Il podcast Bootleg Kev. È stato interrogato da Bootleg sulle sue opinioni su Kanye. Dal momento che Ye è stato costantemente oggetto di controversie nelle ultime settimane, questa domanda sembrava ovvia. Tuttavia, la risposta di Akon potrebbe sorprenderti totalmente. Questo perché il cantante ha detto che il comportamento di Ye non lo ha affatto sorpreso.

Sebbene non abbia giustificato la sua affermazione, ha aggiunto che Ye è diverso dagli altri. Ad Akon è stata posta una domanda dall’ospite in cui ha espresso i suoi dubbi su qualcuno che gestisse Ye. E a sostegno della sua precedente dichiarazione, ha inoltre affermato: “Kanye è ingestibile.” Ora, all’inizio potrebbe sembrare una cattiva impressione di Kanye, ma il dubbio si schiarisce quando Akon aggiunge ulteriormente all’affermazione che nessuno può gestire Kanye perché è una persona “autogestibile”.

“Tutto quello che puoi fare è mettere delle barricate per aiutarlo a proteggerlo”, il cantante ha aggiunto ulteriormente. Ha anche detto che l’unico lavoro da fare per il manager di Kanye è proteggerlo da se stesso.

Bene, Akon non ha torto del tutto, poiché Kanye è stato precedentemente definito un uomo autodistruttivo dai media e dalla gente.

Credi che nominare un manager impedirà a Kanye di provocare polemiche? Diteci nei commenti.

