Aidan Gallagher ti invita a Netflix Geeked Week per un’anteprima esclusiva della stagione 3 di The Umbrella Academy

Originale Netflix L’Accademia degli Ombrelli è una famiglia di supereroi arruffati ma talentuosi che lavora come una squadra per proteggere il mondo. L’industriale miliardario li adotta bambini nati inspiegabilmente per sfruttare i loro straordinari poteri per il bene superiore. La serie ha ricevuto brillantemente una risposta frequente dal pubblico per la sua trama unica. Attualmente, L’Accademia degli Ombrelli è uno spettacolo di luci della ribalta e gli spettatori tengono costantemente traccia dei loro movimenti. Ecco perché lo spettacolo ha ricevuto un posto nel Celebrazione della Settimana Geeked di Netflix 2022. E Aidan Gallagher, la star numero cinque preferita dai fan, ha invitato personalmente gli spettatori per la resa dei conti. Dove lo farà esporre alcune cose sconosciute circa la stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli. Scopriamo cosa porterà questa settimana emozionante per i fan.

Cosa rivelerà la Geeked Week di Netflix sulla stagione 3 di The Umbrella Academy

Netflix si sta preparando per il playoff di 5 giorni che verrà eseguito su tutte le piattaforme di social media in modo che i fan possano trasmetterlo in streaming ovunque. Il festival inizia il 6 giugno 2022, dove i fan riceveranno tutte le notizie esclusive su spettacoli, film e le loro celebrità preferite. E saresti felice di sapere che uno degli spettacoli in primo piano di Il giorno 1 include The Umbrella Academy.

Perché il montaggio della commedia nera multi-tematica ha raggiunto il suo massimo prossima stagione fondamentale 3. L’ultima stagione ha incredibilmente immaginato le persone quando la famiglia Hargreeves torna a casa per prevenire l’apocalisse. Quindi, l’attesa dei fan è finita poiché presto sapremo tutto sulla stagione 3 stessa oggi. I tempi sono fissati per L’Accademia degli Ombrelli Pannello a 10:40 PT/13:40 ET/18:40 GMT.

Cos’altro ha da offrire questa Geek Week agli abbonati e ai fan di Netflix

Nel caso non avessi visto l’intero elenco di spettacoli e film che prenderanno parte il 6 giugno a questo divertente festival. Abbiamo fornito una breve sinossi di cose che puoi trasmettere in streaming subito dopo il rilascio. Tuttavia, Netflix ha aperto tutte le possibilità ai fan di guardare liberamente le loro sessioni sorprendenti. Ci sono orari e un elenco di spettacoli di cui gli spettatori dovrebbero prendere nota.

PRINCIPALI GIORNO 1

Iniziando con Serie Vetrina a 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT ospiteranno la seconda serie L’uomo di sabbia Pannello a 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT. Proseguendo con il momento più atteso dai fan L’Accademia degli Ombrelli Pannello a 10:40 PT/13:40 ET/18:40 GMT. E finirà il primo giorno con La maggior parte dei regali: Vampire Pride con Prima uccisione a 11:15 PT/14:15 ET/19:15 GMT. Netflix ospiterà tutti i panel uno dopo l’altro, così potrai anche tuffarti in programmi che non hai ancora visto.

Vai a dare una sbirciatina e guarda in streaming il primo arrivo di Netflix Geeked Week oggi!

