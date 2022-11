Ai tempi in cui Meghan Markle fece orecchie da mercante alle ossessioni di Rita Ora per il principe Harry

Prima che il principe Harry e Meghan Markle prendessero i loro voti nuziali nel 2018, entrambi avevano un passato non così simpatico con i loro precedenti partner. Mentre Markle aveva a che fare con un matrimonio infelice, Harry non sembrava affatto vicino a sistemarsi con le sue ex fidanzate. Tuttavia, la loro attesa è stata finalmente premiata poiché entrambi si sono sposati in un matrimonio da sogno al St. George’s Chappal, nel Castello di Windsor, nel 2019. Tuttavia, alcune controversie di terze parti hanno continuato a persistere intorno a loro dopo il loro matrimonio.

Sebbene non abbia minimamente colpito la coppia, la notizia è sempre nei titoli dei giornali del Regno Unito. Lo stesso è accaduto con la cantante e cantautrice britannica Rita Sahatçiu Ora, che si diceva fosse associata al principe Harry. Tuttavia, la donna al centro dell’attenzione, Meghan Markle, non sembrava mai preoccuparsi dell’intero fiasco.

Meghan Markle sembrava essere tutta spensierata per le voci su Rita Ora e il principe Harry

Come va, Rita Ora ha espresso pubblicamente i suoi sentimenti per il Duca molte volte e spesso. Ha persino confessato di essere assolutamente ossessionata dal principe Harry. Tre anni dopo, la star aveva apertamente parlato di come avrebbe fatto qualsiasi cosa per uscire con il figlio più giovane del monarca. Secondo Mirror, Ora una volta parlava delle sue ossessioni su una piattaforma aperta. “Principe Harry, sì…. nessuna vergogna nel mio gioco,” ha ammesso. La star ha poi apertamente umiliato il matrimonio di Harry e Meghan Markle dicendo che le sembra incredibile.

Inoltre, in una partita di Hot or Not, la cantante non ha esitato a dire che avrebbe fatto scorrere Tinder tutto il giorno, solo se ci fosse stato il principe Harry. Inoltre, in un’intervista con The Tonight Show con Jimmy Fallon, ancora una volta ha fatto alcune rivelazioni sorprendenti. Mantenendo la sua cotta per il principe messo da parte, ha detto che avevano cenato e si erano tuffati insieme a Kensington Palace. Più tardi, nel 2019, i paparazzi li hanno fotografati mentre si scambiavano calorosi abbracci al Sentable Charity Concert.

Tuttavia, la duchessa Meghan Markle sembrava rimanere lontana dall’intero fiasco. Per non parlare di fare un passo, non ha nemmeno battuto ciglio con la star britannica.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle e il principe Harry deliziano i loro fan mentre fanno un’adorabile apparizione al concerto negli Stati Uniti

Come ti è piaciuta Meghan Markle e il suo comportamento disinvolto riguardo alla questione sopra menzionata? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

Il post Back When Meghan Markle Turn a Deaf Ear to Rita Ora’s Obsessions With Prince Harry è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.