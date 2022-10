Ai tempi in cui Blake Lively ha scherzato sul suo pancione dando al pubblico una forte risata

Un’entità amante del divertimento, che provoca risate e con i piedi per terra, Blake Lively certamente è all’altezza del livello di di Deadpool mercenario. Essendo stato sposato con Ryan Reynolds per più di un decennio, il Gossip Girl stella condivide con lui un rapporto cortese. Fare battute e arrostirsi a vicenda su Twitter, su altre piattaforme di social media e persino nelle interviste è forse il loro modo preferito per ritrarre il loro amore reciproco.

Inoltre, il pancione di Lively non è una novità per i titoli dei giornali. Il mondo intero sa delle loro tre bellissime figlie, James, Inez e Betty. Inoltre, la coppia ha ufficializzato a settembre di essere incinta di un quarto figlio. Lively la sta già ostentando 4° pancione con tutta la grazia e la bellezza del mondo. Guardando di nuovo il suo pancione, ci ha ricordato la sua chiacchierata del 2016 con Seth Meyers nello spettacolo Late Night. L’attrice e l’allora madre di uno avevano scherzato in modo esilarante sul suo secondo grembo frizzante che ti farà rotolare sul pavimento.

Blake Lively una volta ha scherzato timidamente sul suo pancione

La splendida moglie di Reynold era apparsa sul Spettacolo a tarda notte nel giugno 2016, e La Meyers si è congratulata con lei per il secondo figlio, Inez, che allora dormiva pacificamente nel suo grembo. Vivace, vestito con un abito nero aderente, timidamente ha risposto, “Cosa te lo fa dire?” Pochi istanti dopo, ha riconosciuto il suo bambino sulla strada strofinandosi la pancia e poi ha detto, “Sì, stai indovinando correttamente. Questi non sono brownies”.

Ha poi parlato di come I blogger mommy di Instagram le hanno dato nozioni sbagliate di maternità suggerendole che saranno tutti luccichii e gemme. Ha poi scherzato sul fatto che il suo piccolo giocava già con gli ordigni esplosivi e faceva buchi nei muri di casa. Beh, la vita è sicuramente vivace con i bambini in giro, Blake!

LEGGI ANCHE: Blake Lively una volta ha condiviso come si sente “molto di più” nella sua pelle dopo aver avuto tre figlie

Anche se a volte può diventare difficile prendersi cura di un piccolo, il Secche l’attrice aveva già accennato allora che la coppia ha in programma di avere più figli in futuro. “Sono uno dei cinque bambini. Mio marito è uno dei quattro, quindi siamo ufficialmente allevatori!” Era entrata in contatto con le interviste. Ed eccoli qui, benedetti con un quarto.

Trovi il Lanterna verde coppia e la loro nidiata, obiettivi assoluti? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Back When Blake Lively ha scherzato sul suo pancione dando al pubblico una forte risata è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.