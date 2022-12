Aggiunto a Netflix il documentario sulla realizzazione di “Pinocchio di Guillermo Del Toro”.

Guillermo del Toro Pinocchio è ora in streaming su Netflix in tutto il mondo. Accanto al lungometraggio arriva un documentario di accompagnamento che ti porta dietro le quinte per darti un’idea di come il film è stato realizzato con i pensieri dello stesso GDT.

Titolato Pinocchio di Guillermo del Toro: Cinema intagliato a mano, la visione del documentario dura circa 36 minuti. Per Netflix, ecco come descrivono ufficialmente il documento:

“Con filmati ipnotizzanti e time lapse di animatori al lavoro, questo speciale dietro le quinte cattura l’arte di un racconto unico che ha richiesto anni di lavorazione.”

Una delle cose migliori di questo documentario è vedere i vari time-lapse del lavoro scrupoloso che è stato necessario per animare i pupazzi.

Guillermo del Toro esprime anche le sue opinioni ben note e pubblicizzate sull’animazione come forma d’arte e non solo un genere, con lo stop-motion che è “il più sacro e magico perché è il legame tra un animatore e il burattino”.

Tra le altre persone intervistate per il documentario figurano Mark Gustafson (regista), Georgina Hayns (character art and technical director), Corey Campodonico (produttore), Alex Bulkley (produttore) e Frank Passingham (direttore della fotografia).

Ascolterai anche alcuni dei doppiatori, tra cui Christoph Waltz (voci Conte Volpe), David Bradley, (voci Geppetto) e Cate Blanchett (voci Spazzatura).

Di seguito puoi vedere una breve clip dal documentario dietro le quinte pubblicato su YouTube:

Questo è uno dei numerosi documentari sulla realizzazione che Netflix ha caricato sul servizio su Netflix stesso nel corso degli anni.

Più di recente, ha aggiunto uno dei suoi migliori documentari dietro le quinte (a nostro avviso) per 1899. Altri esempi includono Il cristallo chiama per Il Cristallo Oscuro Serie Netflix, Creazione del gambetto della regina, Il nostro pianeta: dietro le quinte, e Fare The Witcher.

Mentre siamo su Guillermo Del Toro, abbiamo pubblicato all’inizio di questa settimana che il suo prossimo grande progetto per Netflix sarà probabilmente un adattamento del Dr. Frankenstein di qualche tipo con Oscar Isaac come protagonista.

Infine, se ti stai chiedendo se vale la pena dare un’occhiata al film, la risposta è sì.

La nostra recensione per il film gli ha assegnato una valutazione “PLAY”, con la conclusione della recensione che si tratta di una “variazione gradita che porta più empatia, compassione e stile gotico a una storia logora”.

Per uno sguardo a tutte le novità su Netflix, dai un’occhiata al nostro hub Novità su Netflix.