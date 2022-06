Aggiornamento sul rilascio della serie di documentari How to Change Your Mind e altro ancora

Come cambiare idea è un nuovo documentario in arrivo su Netflix a luglio 2022! Il nuovo documentario, destinato a diventare un successo, è diretto dalla regista nominata agli Emmy Alison Ellwood e dalla regista Lucy Walker, due volte candidata all’Oscar e vincitrice di un Emmy.

Il regista premio Oscar Alex Gibney e l’autore di best seller del New York Times Michael Pollan presenteranno la serie di documentari.

Come cambiare idea porta gli spettatori in una rinascita psichedelica esplorando il potenziale delle sostanze che alterano la mente e come possono essere utilizzate per “guarire e cambiare menti oltre che cultura”.

Ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo documentario Netflix.

Quando uscirà How to Change Your Mind su Netflix?

Secondo IMDb, la serie di documentari Netflix sarà pubblicata sullo streamer martedì 12 luglio 2022. Ciò significa che se sei abbastanza appassionato, puoi guardare il nuovo documentario dalle 00:01 PST/03:01 EST .

Come cambiare idea ha una sinossi?

Ebbene sì, lo fa… un po’! Il media center di Netflix ha rivelato che la serie limitata si concentrerà su “diverse sostanze che alterano la mente”, con ogni episodio che esplora gli effetti che LSD, psilocibina, MDMA e mescalina hanno sulla mente e sul corpo. Ma una lunga sinossi non è stata fornita dallo streamer.

IMDb ha fornito un logline per la serie, che diceva: “Mostra ciò che gli psichedelici insegnano alle persone sulla coscienza, la morte, la dipendenza, la depressione e la trascendenza”.

C’è un trailer di Come cambiare idea?

Sì! Prima della sua uscita, Netflix ha svelato un trailer per la prossima serie di documentari. Ma attenzione, il video è soggetto a limiti di età poiché il trailer parla di alcune cose piuttosto difficili, incluso l’uso di droghe ricreative. Guarda il trailer qui sotto!

Come cambiare il conteggio degli episodi della tua mente

Ci sono solo quattro parti per il trippy documentario! Quindi puoi sicuramente abbuffarti del nuovo documentario Netflix per tutta la sera.