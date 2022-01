Aggiornamento della data di rilascio di Texas Chainsaw Massacre, cast, sinossi, trailer e altro ancora

Netflix lo ha ucciso, gioco di parole inteso, nel genere horror. Solo nel 2021, lo streamer ha pubblicato film maschili nel genere adatto ai fan degli horror. C’è qualcuno dentro casa tua, cielo rosso sangue, il Via della paura trilogia, e Fino alla morte sono solo alcune delle nuove uscite. A febbraio, Netflix rilascerà un progetto ambizioso, continuando il 1974 Il massacro della motosega nel texas.

È sempre difficile affrontare un sequel, soprattutto quando l’originale è una pietra miliare iconica in un genere. Il film del 1974 Il massacro della motosega nel texas racconta la storia di una famiglia di cannibali che rapiscono, uccidono e cucinano persone a caso che viaggiano vicino alla loro fattoria in una parte remota del Texas.

Il film è uno dei pionieri del genere slasher con elementi necessari per classificarlo come tale. Il principale è Leatherface, un gigantesco assassino che indossa una maschera per la pelle e salda la motosega. Questo personaggio è ispirato da un vero killer di nome Ed Gein, che indossava maschere di pelle umana.

Il film Netflix sarà un sequel diretto dell’originale, quindi tutto ciò che gli spettatori imparano nei sequel, nei prequel o nei remake è fuori dalla finestra.

Aggiornamenti della data di rilascio del massacro della motosega del Texas

Netflix rilascerà la storia continua del Il massacro della motosega nel texas il 18 febbraio 2022, alle 00:01 PT e alle 3:01 ET. Questo è un film che i fan del genere slasher vorranno rimanere svegli e assistere alla prima.

Cast del massacro della motosega del Texas

Mark Burnham vestirà i panni originariamente ricoperti da Gunnar Hansen nei panni di Leatherface.

Il cast aggiuntivo di questo film include Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Jacob Latimore, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige e Jessica Allain.

Sinossi del massacro della motosega in Texas

Ambientato circa 50 anni dopo l’originale, due ragazze si dirigono ad Harlow, in Texas, per avviare una nuova attività. I loro sogni di successo diventano un incubo quando disturbano la casa di Leatherface, l’assassino la cui eredità perseguita i residenti locali. L’unica sopravvissuta al suo massacro originale, Sally Hardesty, sta ancora cercando di vendicarsi per l’uccisione dei suoi amici e del fratello.

Trailer del massacro della motosega del Texas

Il trailer ci dice che “Nel 2022, il volto della follia ritorna”. Leatherface è tornato in azione, completo di motosega e maschera di pelle umana.

Sei pompato per il Il massacro della motosega nel texas 2022? Non perderlo quando uscirà su Netflix il 18 febbraio.