Aggiornamenti, teaser, cast e altro ancora sulla versione di Pinocchio di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro farà il suo debutto alla regia di un lungometraggio d’animazione con Pinocchioun film in stop motion per Netflix. Pinocchio è stato inizialmente annunciato nel 2008, tuttavia è stato accantonato a causa del progetto che ha riscontrato numerosi problemi. Netflix salvato Pinocchio quando lo streamer ha acquisito i diritti del film, e ora mancano solo pochi mesi al suo debutto!

La Jim Henson Company e ShadowMachine, in co-produzione con Necropia Entertainment, lo sono Pinocchioi produttori. Il film è diretto da Del Toro e Mark Gustafson. La sceneggiatura è stata scritta da del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale e Matthew Robbins.

Pinocchio si basa sul design di Grimly dalla sua edizione del 2002 di Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi del 1883.

Netflix rilascerà lo stop motion Pinocchio a dicembre 2022. Non abbiamo ancora una data ufficiale, solo il mese di dicembre!

Il 27 luglio, Netflix ha rilasciato un nuovo teaser integrale per il film, che puoi guardare di seguito.

Il nuovo arrivato Gregory Mann interpreterà Pinocchio.

Il film è una rivisitazione oscura e leggermente contorta della fiaba di Collodi sul burattino di legno che desidera essere un vero ragazzo. Ambientata nell’Italia fascista degli anni ’30, questa storia mostra il sogno di Pinocchio diventato realtà mentre procede a causare danni e giocare brutti scherzi con sgomento di suo padre. Il tema generale del film è l’amore e la disobbedienza mentre Pinocchio cerca di essere all’altezza delle aspettative di suo padre.

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro reinventa il classico racconto di Carlo Collodi della marionetta di legno che prende magicamente vita per riparare il cuore di un intagliatore in lutto di nome Geppetto. Questo stravagante film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le avventure maliziose e disobbedienti di Pinocchio alla ricerca di un posto nel mondo.