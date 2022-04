Aggiornamenti sulle versioni di Day Shift, cast, sinossi e altro ancora

Siamo pronti per il prossimo lotto di film originali in arrivo su Netflix. Un film, in particolare, che è sul radar di tutti è il film d’azione in uscita Turno diurno con Jamie Foxx. Abbiamo tenuto traccia di ogni nuova informazione rilasciata sul film.

Turno diurno è diretto da JJ Perry, facendo questo il suo debutto alla regia. Tyler Tice ha scritto la sceneggiatura originale prima di essere rivista da Shay Hatten. 87North Productions e Impossible Dream Entertainment hanno prodotto il film. Foxx, Datari Turner e Peter Baxter hanno firmato come produttori esecutivi.

Una volta scoperto chi altro fa parte del cast, sarai ancora più entusiasta di vedere il film. Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere Turno diurno.

Aggiornamenti sulla versione Day Shift

Stiamo ancora aspettando su Netflix per annunciare la data di uscita ufficiale. Fortunatamente, non dobbiamo preoccuparci di aspettare di vedere questo film l’anno prossimo poiché è già stato confermato che uscirà quest’anno. La produzione è iniziata e si è conclusa nel 2021, quindi il film d’azione è attualmente in post-produzione. Probabilmente stiamo guardando una versione estiva. Tieni presente che questa è solo una previsione. Turno diurno potrebbe arrivare prima o dopo la nostra previsione. Quando Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, sarai il primo a saperlo.

Cast del turno diurno

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite Netflix in basso:

Jamie Foxx

Dave Franco

Natascia Liu Bordizzo

Oliver Masucci

Steve Howey

CS Lee

Il 15 aprile 2021, Netflix ha annunciato nuove aggiunte al cast. Deadline ci ha fornito il resto del cast.

Megan buono

Karla Suza

Scott Adkins

Eric Lange

Sion Broadnax

Snoop Dogg

Sinossi del turno di giorno

La storia segue un padre laborioso che vuole solo fornire una buona vita a sua figlia, ma il suo lavoro di pulizia della piscina è davvero solo una copertura per il suo vero lavoro, cacciare e uccidere vampiri. Questo film è considerato un film d’azione, ma ci saranno molti elementi comici, specialmente con il protagonista principale Jamie Foxx.

Stiamo ancora aspettando la data di uscita e il trailer ufficiale. Una volta che Netflix rilascerà queste importanti informazioni, ci assicureremo di informarti. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Turno diurno!