Aggiornamenti sulla versione Wonder, cast, sinossi e altro ancora

La meraviglia. Florence Pugh nel ruolo di Lib Wright ne La meraviglia. Cr. Christopher Barr/Netflix © 2022

Netflix aggiungerà presto alla sua libreria un altro film drammatico in costume La meravigliae abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo finora sulla nuova versione in arrivo di seguito.

La meraviglia è stato diretto da Sebastián Lelio da una sceneggiatura co-scritta da Lelio, Emma Donoghue e Alice Birch. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2016 di Donoghue. Andrew Lowe e Ed Guiney hanno prodotto il film per Element Pictures insieme a Tessa Ross e Juliette Howell per House Productions. Danny Cohen, Len Blavatnik e Donoghue hanno firmato come produttori esecutivi.

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere La meraviglia, come aggiornamenti di rilascio e altro!

Aggiornamenti sulla versione Wonder

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale. Tuttavia, il film originale dovrebbe arrivare su Netflix nel 2022. Le riprese sono iniziate nell’agosto 2021, ma non si conosce una data di chiusura. Il film originale Netflix è attualmente in post-produzione. La nostra migliore previsione sulla data di uscita sarebbe l’autunno 2022. Tieni presente che questa è la nostra previsione. La meraviglia potrebbe arrivare su Netflix prima o dopo l’autunno. Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà Netflix.

Il cast delle Meraviglie

Variety ci ha fornito l’elenco del cast principale e l’abbiamo condiviso proprio di seguito:

Florence Pugh nel ruolo di Lib Wright

Tom Burke

Niamh Algar

Elaine Cassidy

Kila Lord Cassidy

Toby Jones

Dermot Crowley

Brian F. O’Byrne

Cerve Ciaran

La sinossi della meraviglia

Il film è ispirato al fenomeno del 19° secolo delle “ragazze che digiunano”. È ambientato nel 1862 nelle Midlands irlandesi. La storia segue un’infermiera inglese di nome Lib Wright (Florence Pugh), che viene convocata in una piccola città per osservare una ragazza di 11 anni che si dice sia sopravvissuta senza cibo per mesi. L’evento scioccante porta molti turisti e pellegrini nel villaggio per vedere di persona.

Non appena la data di uscita e il trailer verranno rivelati, sarai il primo a saperlo. Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti La meraviglia!