Aggiornamenti sulla versione di Mothership, cast, sinossi e altro ancora

Sei pronto a vedere Halle Berry recitare nel suo secondo film Netflix? La nave madre arriverà su Netflix quest’anno e siamo così entusiasti di condividere tutto ciò che sappiamo sul prossimo film di fantascienza!

Dopo l’enorme successo del film drammatico sportivo di Berry Feritosiamo felici di sapere che presto la vedremo su Netflix. La nave madre è stato scritto e diretto da Matthew Charman. Charman è uno sceneggiatore candidato all’Oscar per il suo film Ponte delle Spie con Tom Hanks. Charman farà il suo debutto alla regia con La nave madre.

MRC Film e Automatik hanno collaborato con Netflix per produrre il film insieme a Berry. Continua a leggere perché abbiamo fornito tutti gli altri dettagli importanti sul film che vorresti assolutamente sapere.

Aggiornamenti sulla versione di Mothership

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. La buona notizia è che è stato confermato che il film di fantascienza uscirà quest’anno. Le riprese principali sono iniziate a giugno 2021 e si sono concluse due mesi dopo, ad agosto. Ciò significa che il film ha trascorso otto mesi in post-produzione a partire dal 15 aprile. La post-produzione dura in genere fino a otto mesi, quindi non è fuori dall’ordinario. Per un film come La nave madre, dove vengono utilizzati molti effetti speciali, sarà necessario dedicare una ragionevole quantità di tempo alla post-produzione.

C’è la possibilità che il film di fantascienza possa essere rilasciato a maggio. In tal caso, molto probabilmente Netflix annuncerà la data di uscita ad aprile. Tuttavia, penso che stiamo guardando a un’uscita in tarda primavera o in estate. Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà lo streamer.

Il cast della nave madre

Halle Berry guida il cast di attori di talento come protagonista. Di seguito, troverai il resto della formazione del cast tramite Deadline:

Halle Berry nel ruolo di Sara Morse

Omari Hardwick nel ruolo del marito di Sara

Jaiden J. Smith nel ruolo del figlio di Sara

Quinn McPherson nel ruolo del figlio di Sara

Paul Guilfoyle

Limone di Sydney

Molly Parker

Giovanni Ortiz

La sinossi della nave madre

Il film di fantascienza parla di una donna di nome Sara Morse il cui marito scompare misteriosamente dalla loro fattoria rurale. Un anno dopo, dopo la scomparsa del marito, Sara trova un particolare oggetto extraterrestre sotto la loro casa. Questo fa sì che Sara e i suoi due figli intraprendano un viaggio per scoprire la verità.

Aggiorneremo costantemente questo spazio con nuove informazioni sul film non appena uscirà. Quindi assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura La nave madre!