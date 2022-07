Aggiornamenti sulla versione di Christmas Carol, cast, sinossi e altro ancora

Sei pronto a vedere Ebenezer Scrooge di Charles Dickens come mai prima d’ora? Bene, preparati per un po’ di divertimento natalizio come l’adattamento di Netflix Scrooge: Un canto di Natale ha un tocco “soprannaturale, che viaggia nel tempo, musicale” che è destinato a metterti nell’atmosfera festosa.

Secondo il Media Center di Netflix, il nuovo adattamento del racconto classico conterrà “canzoni reimmaginate della leggendaria e due volte vincitrice dell’Oscar Leslie Bricusse OBE”, il che significa che ci aspetta sicuramente una sorpresa. Se vuoi saperne di più su Scrooge: Un canto di Natale prima della sua uscita, allora sei nel posto giusto! Ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo film di Natale.

C’è una data di uscita di Scrooge: A Christmas Carol?

Nessuna data di uscita definitiva per il film noel-time è stata rivelata da Netflix, al momento, tuttavia, lo streamer ha informato gli abbonati che dovrebbero aspettarsi che il film arrivi sulla loro piattaforma durante il mese più festivo dell’anno, dicembre 2022.

Siamo sicuri che mentre passiamo dall’estate all’autunno e all’inverno, Netflix rivelerà alcuni dettagli in più sulla sua data di uscita, ma fino ad allora, resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti!

Scrooge: Un cast di canti di Natale

Un cast stellare è stato firmato per dare la voce al film di Natale animato di Netflix, con alcuni nomi piuttosto grandi e riconoscibili allegati al progetto. Secondo IMDb, questi sono gli attori che interpretano la voce nell’adattamento soprannaturale della storia di Natale di Charles Dickens.

Jessie Buckley interpreterà Isabel Fezziwig

Olivia Colman è la voce del fantasma del Natale passato

Luke Evans darà la voce IL Ebenezer Scrooge

Johnny Flynn interpreterà Bob Cratchit

Jonathan Pryce è la voce di Jacob Marley

James Cosmo darà la voce a Mr. Fezziwig

Fra Fee sta doppiando Harry Huffman

Trevor Dion Nicholas sarà la voce del fantasma del regalo di Natale

Giles Terera darà la voce a Tom Jenkins

Scrooge: Sinossi di un canto di Natale

Molti avranno già familiarità con il classico racconto di Natale di Charles Dickens, quindi la sinossi dell’adattamento Netflix non rivela molto. Si legge:

“Un adattamento musicale soprannaturale, che viaggia nel tempo, della storia di Natale cult di Charles Dickens.”

C’è il trailer di Scrooge: A Christmas Carol?

Sfortunatamente, stiamo andando avanti a noi stessi. Il film è ancora in fase di post-produzione, quindi un trailer ufficiale deve ancora essere rivelato dal gigante dello streaming. Tuttavia, un trailer per l’imminente adattamento natalizio è destinato a essere rilasciato in un secondo momento, più vicino alla sua uscita. Detto questo, di recente abbiamo dato una prima occhiata all’animazione!

Primo sguardo a Scrooge: A Christmas Carol

Il 20 luglio 2022, Netflix ha condiviso due immagini dell’imminente uscita di Scrooge: Un canto di Natale con i loro follower sui social media e hanno rivelato che l’attesissimo adattamento di Charles Dickens arriverà sui nostri schermi a dicembre 2022. Dalle immagini, possiamo già dire che l’animazione sarà bellissima, un sentimento che sembra essere condiviso da molti utenti dei social media anche.

“Wow, sembra bellissimo, non vedo l’ora che arrivi dicembre!” un utente di Twitter ha scritto in risposta al post, con un secondo che ha aggiunto “l’animazione è sbalorditiva”.