Aggiornamenti sulla data di uscita di The Watcher, cast, sinossi, teaser e altro ancora

L’osservatore è una serie originale Netflix in uscita dal dinamico duo creativo, Ryan Murphy e Ian Brennan, e stiamo fornendo tutti i dettagli importanti per tenerti aggiornato.

Il mistero dell’orrore è una serie limitata e si basa su una storia vera. È adattato da una storia del 2018 intitolata con lo stesso nome scritta da Reeves Wideman dalla rivista The Cut. Un mese dopo la pubblicazione della storia, Netflix ha acquisito i diritti cinematografici. È stata un’intensa battaglia di offerte che ha coinvolto sei studi, ma Netflix è uscito vincitore dopo aver pagato sette cifre per un pacchetto di diritti.

L’osservatore è attualmente nella fase di post-produzione, quindi le cose stanno andando bene. Detto questo, potremmo forse vedere questa serie televisiva prima piuttosto che dopo.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla prossima serie limitata.

Buone notizie per i fan in trepidante attesa L’osservatore, la star Naomi Watts ha recentemente rivelato che le riprese della prima stagione dello show erano terminate. Ciò significa che probabilmente possiamo anticipare lo spettacolo in anteprima quest’anno!

Gli aggiornamenti della data di rilascio di Watcher

Una data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata da Netflix. Tuttavia, lo streamer ha rivelato in un nuovo comunicato stampa che la serie arriverà nell’autunno 2022. Ci aspettavamo già un rilascio alla fine del 2022 perché Naomi Watts aveva precedentemente rivelato che lo spettacolo sarebbe uscito “più tardi quest’anno” in un vecchio post di Instagram indietro a marzo. Ma è bello sapere che nulla è stato respinto.

Così, L’osservatore potrebbe essere rilasciato tra ottobre e dicembre. Si spera che Netflix distribuisca una data di uscita di ottobre. In tal caso, probabilmente sentiremo l’annuncio di una data di rilascio a settembre. Quando Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, te lo faremo sapere!

Il cast dell’Osservatore

Questa serie ha un cast corale incredibilmente talentuoso e di seguito forniamo i nomi degli attori:

Noemi Watt

Bobby Cannavale

Jennifer Coolidge

Noma Dumezweni

Mia Farrow

Margo Martindale

Henry Hunter Hall

Riccardo gentile

Isabel Gravitt

Set Gabel

Chris McDonald

Terry Kinney

Michele Nouri

Aidan Pierce Brennan

Lily Talevski

Joe Mantello

Luca David Blumm

La sinossi dell’Osservatore

Netflix non ha rilasciato una sinossi ufficiale, ma abbiamo un’idea di cosa tratta la serie limitata. L’osservatore segue una coppia sposata il cui trasferimento nella casa dei loro sogni viene interrotto quando ricevono lettere e minacce inquietanti da un misterioso stalker chiamato The Watcher.

Quello che c’è su Netflix ci ha fornito la premessa di base della storia e l’abbiamo condivisa di seguito:

Basato sul caso reale, iniziato nel 2014, della famiglia Broaddus, che è stata spiata, minacciata e infine spinta a vendere la propria casa e lasciare la città che amavano, da un misterioso stalker che si è identificato solo come “The Watcher”. ” nelle lettere inviate ai coniugi Broaddus.

Ecco una premessa più dettagliata dello spettacolo tramite il comunicato stampa Netflix di seguito:

Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) hanno appena acquistato la casa dei loro sogni nell’idilliaco sobborgo di Westfield, nel New Jersey, ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l’affare, si rendono presto conto che il quartiere è tutt’altro che accogliente. C’è una donna anziana eccentrica di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola nella casa dei Brannock e si nasconde nel loro montavivande. C’è Karen (Jennifer Coolidge), l’agente immobiliare e una vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non appartenessero davvero, e i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), che sembrano non capire confini di proprietà. La loro gelida accoglienza si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno vivente quando iniziano ad arrivare lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare “The Watcher”, terrorizzando i Brannocks fino al loro punto di rottura mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce.

Il conteggio degli episodi di Watcher

La serie limitata sarà composta da sette episodi. Dal momento che il mistero dell’orrore è classificato come una serie limitata, molto probabilmente ci sarà solo una stagione. Tuttavia, c’è la possibilità che ci possa essere una seconda stagione se un numero sufficiente di persone guarda la serie.

Il teaser dell’Osservatore

Dai un’occhiata a questo divertente teaser con Jennifer Coolidge!

Il marketing per L’osservatore è di prim’ordine! Il team creativo dietro la serie ha anche creato una falsa pagina Zillow per la famigerata casa.

Le foto dell’Osservatore

Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale e il trailer una volta rilasciati. Quindi assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per gli aggiornamenti L’osservatore.