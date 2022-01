Aggiornamenti sulla data di uscita di Damsel, cast, sinossi e altro ancora

Un altro progetto di Millie Bobby Brown intitolato Damigella sta arrivando su Netflix e abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su questo film fantasy in uscita. Aggiorneremo costantemente questo spazio con nuove informazioni man mano che vengono rilasciate, quindi restate sintonizzati!

Brown è una delle attrici più ricercate di Netflix. Recita in uno dei più grandi spettacoli su Netflix, Cose più stranee uno dei migliori film sullo streamer Enola Holmes. Ora lei apparirà damigella, e i fan non vedono l’ora!

Damigella è un film fantasy che Juan Carlos Fresnadillo dirigerà da una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau. Brown è il produttore esecutivo insieme a Mazeau, Chris Castaldi e Zack Roth.

Abbiamo così tanti dettagli importanti di cui discutere riguardo a questo film, quindi tuffiamoci subito!

Data di uscita della damigella

Sfortunatamente, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Tuttavia, condivideremo le nostre previsioni sulla data di uscita. Il film è attualmente ancora in fase di sviluppo e le telecamere non hanno ancora iniziato a girare. Ma sappiamo che la produzione dovrebbe iniziare presto. Quindi, la nostra migliore ipotesi quando potremmo vedere il film fantasy è verso la fine del 2022 o nel 2023.

Non appena le riprese saranno terminate, il film avrà bisogno di almeno sei mesi di post-produzione, il che porterebbe l’uscita nel corso dell’anno. Tuttavia, la post-produzione potrebbe durare più di sei mesi, il che significa che vedremo il film nel nuovo anno.

Forniremo la data di uscita ufficiale non appena Netflix lo annuncerà.

Quando girano Damsel?

Secondo What’s on Netflix, le riprese principali dovrebbero iniziare nel febbraio 2022 a Londra, in Inghilterra. Una data di chiusura è sconosciuta al momento.

Cast da damigella

Finora, l’unico attore ad essere scelto per il prossimo film Netflix è Millie Bobby Brown. Interpreterà la protagonista, la principessa Elodie. Prevediamo che Netflix annuncerà altri membri del cast entro il prossimo mese, quindi rimanete sintonizzati!

Sinossi damigella

Stiamo ancora aspettando una sinossi ufficiale, ma abbiamo una buona comprensione di cosa tratta il film fantasy. Parla di una principessa che viene indotta con l’inganno a pensare che sposerà un principe, solo per scoprire che è stata sacrificata a un drago.

Quello che c’è su Netflix ha fornito la sinossi della trama, ed è proprio sotto:

Brown interpreta Elodie, che sta aspettando con ansia il suo matrimonio con il principe Henry e sente la pressione di suo padre, che ha bisogno dei soldi che il suo matrimonio porterà, per essere una buona moglie obbediente. Dopo aver sposato Henry, Elodie si rende conto di essere stata indotta con l’inganno a diventare un’offerta sacrificale per un drago crudele che intende mangiarla. Elodie deve combattere per uscire dalla tana del drago e alla fine si salva uccidendo il drago.

Stiamo ancora aspettando la data di uscita ufficiale, l’elenco completo del cast, la sinossi e il trailer. E, naturalmente, puoi contare su di noi per aggiornarti quando Netflix annuncerà questa importante informazione.